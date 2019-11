My Share SCPI du duo Voisin - Drouot Estate : déjà plus de 70 millions € de capitalisation moins de deux ans après son lancement

My Share SCPI est le fruit du partenariat entre deux acteurs historiques de l'immobilier : la société de gestion de SCPI Voisin (filiale du groupe immobilier Atland) et Drouot Estate (filiale d'AXA France). Son démarrage très récent -en mars 2018- n'a pas empêché un succès commercial fulgurant : après une collecte nette de 26 millions € en 2018, le premier semestre 2019 a connu une forte accélération de la demande des épargnants avec une capitalisation qui a atteint 71 millions € au 30/06/2019.

Ce succès commercial n'est pas surprenant puisque l'exercice 2018 se solde par des indicateurs financiers exceptionnels pour la jeune SCPI : un TDVM annualisé de 7% sur les 9 mois de ce premier exercice, un report à nouveau de 3,15 € par part à fin 2018 soit 3 mois de distribution ce qui est exceptionnel sur une SCPI aussi jeune, un taux d'occupation financier (TOF) de 100%, et un rendement immobilier moyen des acquisitions de 6,47% en 2018. Et les perspectives 2019 restent très attractives avec deux premières distributions trimestrielles en ligne avec un objectif annuel de 5%.

Loin de se reposer sur ses lauriers, la société de gestion Voisin annonce avoir réalisé pas moins de 8 acquisitions pour environ 21 millions € sur le 1er semestre 2019, tout en précisant dans son dernier bulletin trimestriel d'information que « le contexte d'investissement immobilier demeure extrêmement concurrentiel, la compression des taux observée sur les marchés de bureaux et de commerces ces dernières années continuant de s'amplifier. » Voisin rappelle dans ce bulletin que « les gérants de MyShareSCPI se doivent d'être sélectifs dans les acquisitions afin d'optimiser le rendement immobilier des investissements mais aussi de protéger les associés actuels, ce qui a pour conséquence d'allonger le processus d'investissement. Les délais d'investissement sont par ailleurs de plus en plus longs entre les premières négociations avec les vendeurs, les études et due-diligences nécessaires et la signature des actes d'acquisition. Le délai moyen actuel d'acquisition d'un immeuble constaté par la société de gestion est supérieur à 6 mois. C'est pour cette raison que la société de gestion a décidé de relever le délai de jouissance à compter du 1er juillet 2019 pour éviter tout décalage dans les investissements. La durée du différé de jouissance a ainsi été portée de 3 à 5 mois, la date d'entrée en jouissance correspondant donc au 1er jour du 6ème mois suivant la date d'enregistrement de la souscription. »