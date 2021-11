Mutuelle : quel est le meilleur contrat santé pour un étudiant, un actif ou un retraité ?

Ces contrats représentent un coût conséquent, avec des cotisations dépassant parfois les 2 000 euros par an (Crédit photo : © Jérôme Rommé- stock.adobe.com)

Pour payer tout ou partie des frais de santé, la mutuelle vient compléter la prise en charge de la Sécurité sociale. Un avantage qui a un coût conséquent. Comment réduire la facture ?

Par MoneyVox,

Soins dentaires, appareils auditifs, lunettes de vue, hospitalisation… de nombreuses situations peuvent nécessiter de mettre la main à la poche, malgré les remboursements de la Sécu. La mutuelle santé permet de prendre le relais et d'éviter des aléas budgétaires. Mais ces contrats représentent un coût conséquent, avec des cotisations dépassant parfois les 2 000 euros par an. Qui plus est, les prix ne cessent d'augmenter. Alors, quels sont moyens pour préserver votre pouvoir d'achat ?

Quel sera le prix des mutuelles santé en 2022 ?

La nouvelle année approche, et avec elle les augmentations tarifaires vont arriver. Avec le vieillissement de la population et l'amélioration constante des technologies médicales, les prix grimpent chaque année. Les estimations de plusieurs experts permettent de donner la tendance : le plus optimiste est le comparateur Assurland.com et ses 2 % d'augmentation. Pour Good Value fur Money, la hausse devrait se situer dans une fourchette de 3 à 5 %. Le plus pessimiste est le cabinet Addactis qui anticipe 4 à 6 % d'augmentation entre 2021 et 2022. Pourtant, les prix sont déjà élevés. Comptez en moyenne 310 euros par an pour un jeune actif, 1 100 euros pour un couple avec enfants et 1 158 euros pour un couple de retraités selon les chiffres de Fabien Soccio, expert assurance chez Meilleurtaux.

La meilleure mutuelle pour les étudiants, les actifs et les seniors

Pour choisir la meilleure mutuelle, comparer les prix, les garanties et les barèmes de remboursement reste la meilleure option, d'autant que les consommateurs peuvent désormais changer de contrat à tout moment dès que celui-ci a plus d'un an d'ancienneté. Et pour faire jouer la concurrence facilement, rien de tel qu'un comparateur d'assurance. C'est le rôle d'Assurland.com, qui a sélectionné trois formules différentes pour trois profils distincts : un étudiant, un couple d'indépendants ayant deux enfants, et un couple de retraités.

Avec un budget serré, les étudiants sont particulièrement touchés par les hausses tarifaires des mutuelles. Côté prix, il faut compter entre 20 et 30 euros par mois en fonction pour les formules sélectionnées à la Matmut, à la LMDE et chez Axa, chacune ayant ses propres avantages. Axa fait profiter ses clients de solides garanties en optique. À la LMDE, ce sont les garanties complémentaires qui sont intéressantes : remboursement de médecines alternatives, forfait contraception et protections hygiéniques, etc. De son côté, la Matmut s'illustre avec le meilleur prix : 20 euros par mois.

Pour le couple d'indépendants, Assurland.com recommande les offres de la MMA, d'AG2R et d'Alan, avec des tarifs oscillant entre 127 et 238 euros par mois. Financièrement, c'est la MMA qui prend l'avantage avec la plus faible cotisation. En revanche, Alan rembourse les soins courants à hauteur de 300 % de la Base de Remboursement de la Sécurité Sociale (BRSS), soit le plus haut niveau entre les trois contrats comparés.

Côté seniors, l'addition est généralement très salée. Il reste toutefois possible de limiter la facture, sans faire l'impasse sur de bonnes garanties. Pour cela, les retraités peuvent se tourner vers Malakoff Humanis, Aésio ou encore Direct Assurance, leurs tarifs variant entre 151 et 168 euros par mois, trois assureurs qui ont des niveaux de garantie relativement proches. Des différences notables peuvent toutefois se faire sentir sur certains soins spécifiques, par exemple les aides auditives dont le niveau de remboursement est à étudier minutieusement au vu du coût d'un appareillage.