Mouvement FIRE : pourrez-vous être un jeune retraité ?

La pyramide des âges n'augure rien de bon pour les actifs d'aujourd'hui. La réforme des retraites qui tarde à être mise en place non plus. D'ailleurs, 69 % des Français sont opposés à une hausse de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans selon un sondage Elabe pour « Les Echos » de mars 2022. Et ils sont 70 % environ à souhaiter un retour à la retraite pour tous à 60 ans selon un sondage publié par le « JDD » en février 2022.

Or, dans notre système de retraite par répartition, les pensions des retraités sont financées par les cotisations des actifs et le rapport retraités / actif se dégrade. Il y avait en 1950 5 actifs pour un retraité en France. En 2019, on comptait 1,7 actif cotisant par retraité. Les projections les plus pessimistes anticipent 1 retraité par actif en 2070. Dans ce contexte, le financement des retraites reste l'épineuse question sur laquelle les travailleurs comme les pouvoirs publics semblent vouloir botter en touche. Il semble difficile tout de même dans ce contexte de se montrer confiant sur son futur âge de départ à la retraite et sur ses futurs revenus à la retraite.

Une solution existe : la préparation au cours de sa vie active de sa retraite afin de ne pas connaître une baisse trop brusque de son pouvoir d'achat. Une tendance émerge dans ce sillage, qui fait des émules sur le web en général et les réseaux sociaux en particulier : le mouvement FIRE. De quoi s'agit-il ? Comment faire ? Est-ce applicable à tous ? Découvrez dans cet article toutes nos explications sur le mouvement FIRE pour se lancer, ou pas.

La philosophie du mouvement Fire

Le mouvement FIRE, forme extrême de l'indépendance financière, vient de l'acronyme anglo-saxons : « Financial Independence, Retire Early », terme qui peut se traduire par « Indépendance financière, retraite anticipée ». L'objectif est donc d'être indépendant financièrement pour cesser une activité professionnelle et vivre de ses investissements le plus tôt possible. Et par le plut tôt possible, les adeptes du mouvement ne visent pas les 50-55 ans, mais plutôt les 30-40 ans !

Cette méthode, plus proche d'une philosophie de vie d'ailleurs, repose sur 4 piliers : baisse drastique de ses dépenses, épargne massive, mise en place de stratégies d'investissement agressives, maintien d'une forme de sobriété, voire de frugalité à la retraite.

Les conditions qui permettent d'accéder à une retraite anticipée

Les deux prérequis qui permettent de disposer d'une somme permettant de partir très tôt à la retraite sont une très importante capacité d'épargne pendant sa vie active, ainsi qu'un investissement massif sur des placements à haut potentiel de rendement.

Pour partir à la retraite le plus tôt possible, il est essentiel de mettre le plus d'argent de côté possible. Pour cela le taux d'épargne doit dépasser les 50 % et idéalement avoisiner les 75 %. Selon Mr. Money Moustache, apôtre du mouvement FIRE sur YouTube, avec un taux d'épargne de 15 % il faut 43 ans pour être indépendant financièrement, 28 ans si l'on a un taux d'épargne de 30 % et 7 ans avec un taux d'épargne de 75 %.

Ensuite, cette méthode nécessite de tout investir sur des placements à haut potentiel de rendement. Cela signifie ni plus ni moins qu'il s'agit d'investissements risqués, non garantis en capital bien sûr, principalement sur les marchés actions. Il faut donc être relativement peu averse au risque mais être aussi conscient que si la période à laquelle vous envisagez de partir en retraite correspond à une période de récession, vous devrez peut-être songer à repousser un peu votre retraite, à moins que vous ayez sécurisé vos fonds à mesure que la retraite approchait mais cela n'est pas non plus sans incidence sur la performance de vos placements. De plus, rappelons qu'un horizon d'investissement long permet aussi de profiter de la magie des intérêts composés et par ce biais de valoriser un capital avec un effort moindre.

Des prérequis indispensables mais difficilement atteignables

Pour ces raisons, le mouvement FIRE nous paraît totalement inenvisageable avec de petits revenus, et même un peu plus importants. Rappelons en effet que le salaire moyen en France oscille aux alentours de 2 000 € par mois. Si l'on considère qu'avec un tel revenu on est en mesure d'épargner 50 %, soit une épargne de 1 000 € par mois, avec une allocation d'actifs permettant de viser 6 % de rendement annuel, il faudra tout de même épargner 20 à 30 ans pour que les revenus de l'épargne atteignent ceux de ce revenu moyen.

L'effort d'épargne se compte donc en plusieurs dizaines d'année alors même que cet effort est considérable pour les revenus moyens et modestes et nécessite des sacrifices énormes, mais aussi très variables selon la cellule familiale. Cette méthode sera en effet plus simple à mettre en œuvre pour un couple sans enfants que pour un célibataire, mais bien plus difficile pour un couple avec de nombreux enfants.

L'indépendance financière pour se simplifier la vie et non s'imposer des sacrifices

Le mouvement FIRE nous semble un peu extrême. Peut-on encore parler de liberté financière quand on se fixe autant de contraintes ? Le plus simple selon nous, plutôt que de chercher à arrêter son activité professionnelle avant ses 40 ans, est encore de trouver un travail qui corresponde à ses aspirations et ses envies.

Et même si nous sommes tout à fait d'accord avec le fait que compte tenu du contexte actuel et la faiblesse des pensions de retraite, il est urgent de préparer sa retraite pour se constituer des revenus complémentaires, ceux-ci devront davantage permettre de conserver un pouvoir d'achat comparable à celui dont on a pu bénéficier pendant sa vie active que de vouloir à tout prix arrêter de travailler le plus tôt possible.

Avec l'arrêt de l'activité professionnelle se pose en effet la question de l'activité de substitution. Quel est le but de la retraite ? La frugalité prônée par le mouvement FIRE à la retraite nous semble assez proche d'une volonté de décroissance qui ne conviendra pas forcément à tous.

Ce mouvement extrême, difficile à mettre en place, ne nous semble pas idéal. L'engouement autour de cette méthode a cependant au moins l'intérêt de rappeler l'importance de préparer le financement de sa retraite quand l'heure sera venue via des investissements sur les marchés actions, immobilier, placements atypiques, etc. Et si cela est possible, pourquoi pas alors envisager de partir à la retraite un peu plus tôt.