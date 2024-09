«Mes amis ont paniqué en pensant qu’il y avait une guerre juste à côté»: les Polonais se ruent sur l’immobilier espagnol

La guerre en Ukraine pousse les Polonais à chercher refuge dans un pays étranger. L’Espagne séduit de plus en plus, et pas uniquement les Polonais aisés en quête d’un lieu où passer leur retraite.

C’est une retombée inattendue de la guerre en Ukraine. Les Polonais, qui craignent une invasion russe sur leur territoire , anticipent et investissent en Espagne . Ce pays leur semble plus sûr, car éloigné géographiquement de l’Ukraine. « Mes amis ont commencé à paniquer un peu en pensant qu’il y avait une guerre juste à côté, et que cela vaudrait peut-être la peine d’investir une partie de nos économies ailleurs, quelque part plus loin », confie Iwona Wierzbanowska, propriétaire d’un logement situé à 40 kilomètres de Barcelone, à l’hebdomadaire Newsweek.

En 2023, les Polonais ont fait l’acquisition de 3118 propriétés en Espagne, soit 142 de plus qu’en 2022. Et déjà, l’année 2022 avait été une année record: le nombre de propriétés appartenant à des Polonais en Espagne avait quasiment triplé. « J’ai trois fois plus de clients qu’à la même période de l’année dernière », se réjouit Alfredo Izquierdo, agent immobilier espagnol installé à Varsovie proposant des biens espagnols à des clients polonais, auprès du quotidien libéral Gazeta Wyborcza. Malgorzata Wargocka , une Polonaise qui dirige une agence immobilière spécialisée dans l’immobilier espagnol, Casa En Sol, à Varsovie, conclut 20 transactions par mois et surfe sur cette nouvelle tendance.

Des acquéreurs plus jeunes et moins aisés

Avant la guerre en Ukraine, c’était le soleil, présent quasiment toute l’année en Espagne, qui motivait les acheteurs polonais. Aujourd’hui, la crainte de la guerre attire d’autres types d’investisseurs « plus jeunes, loin de la retraite, et disposant de budgets bien moindres ». Les prix qui flambent en Pologne sont aussi responsables de cette fuite des Polonais. Le prix du mètre carré avoisine les 4000 euros. Ce n’est donc plus uniquement la clientèle polonaise aisée qui investit en Espagne mais aussi la classe moyenne polonaise, qui cherche un lieu où trouver refuge en cas de guerre en Pologne. Les Polonais détiennent actuellement 3,6% du marché immobilier espagnol contre 1,6% en 2019, relève Polityka, un hebdomadaire progressiste, cité par Courrier International . Le télétravail, héritage du Covid-19, et les vols réguliers entre la Pologne et Malaga, Barcelone ou Madrid, facilite aussi l’installation des Polonais en Espagne.