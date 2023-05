Marseille menacée d’une amende car elle ne construit pas assez de HLM

Le préfet reproche à la mairie de ne pas avoir respecté son objectif de construction de HLM. La municipalité le juge «

La ville de Marseille est sous la menace d’une procédure de carence en matière de construction de logements sociaux, faute d’avoir réalisé ses objectifs dans ce domaine entre 2020 et 2022, selon un courrier de la préfecture des Bouches-du-Rhône révélé mardi par La Marseillaise . « Par comparaison (...) aux objectifs de réalisation de votre commune, je conclus au non-respect d’au moins un des objectifs triennaux fixés sur cette période », écrit le préfet Christophe Mirmand dans ce courrier daté du 13 mars.

Sur la période 2020-2022, selon le bilan préfectoral, la municipalité n’a réalisé que 38,2% de son objectif, qui était la construction de 7674 logements locatifs sociaux dans une ville où plus de 40.000 demandes de ce type de logements sont en attente. Dans son courrier la préfecture précisait que la mairie avait deux mois pour répondre et notamment « préciser les actions mises en œuvre (...) sur cette période, les raisons qui ont conduit au non-respect de la totalité des objectifs de rattrapage, la nature des difficultés rencontrées ». La décision définitive d’un éventuel placement en carence de la ville sera prise ensuite, précise-t-elle encore.

Le préfet peut se substituer au maire

Si le préfet prononçait la carence, la ville pourrait être contrainte de payer des amendes voire être placée sous tutelle de l’État pour la délivrance de permis de construire. La loi autorise en effet le préfet à délivrer lui-même le permis de construire de HLM en cas de carence . « Le courrier du préfet pointe la carence historique de Marseille liée à la précédente majorité. Ce qui est ironique, c’est qu’il nous fixe à nous des objectifs inatteignables de rattrapage des manques de la droite. 7000 logements sociaux, ça voudrait dire qu’on aurait autorisé que des logements sociaux pendant trois ans », se défend Mathilde Chaboche, adjointe chargée de l’urbanisme à la municipalité.

Lors des états généraux du logement organisés fin 2022 par la mairie de Marseille, la municipalité avait évoqué la construction de quelque 4500 logements par an, dont 2300 logements «abordables». Dans son programme électoral, le Printemps marseillais promettait la construction de 30.000 logements en six ans, soit 5000 par an, « adaptés aux revenus des Marseillais ».