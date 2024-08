Marché immobilier : selon la Fnaim, les prix vont continuer de baisser dans l'ancien

Le marché immobilier connaît des difficultés ces derniers mois. (illustration) (Pixabay / moerschy)

Le marché de l'immobilier ancien traverse une période de turbulences, avec une baisse significative des ventes, qui atteignent leur plus bas niveau depuis 2015. Selon les Notaires de France , le nombre de transactions sur l’année passée a chuté de 22,6 % pour s'établir à 793 000 en mai 2024, relaie Challenges . Ce déclin pourrait se poursuivre, avec un volume de transactions attendu sous la barre des 750 000 d'ici la fin de l'été.

La baisse des taux d’intérêt

Parallèlement, le marché du crédit connaît une légère amélioration, avec des taux d'intérêt en baisse depuis le printemps. Loïc Cantin, président de la Fnaim, a fait savoir à Capital que les prix de l'immobilier ancien continueront de chuter de 5 à 7 % en 2024. Malgré la baisse des taux d’intérêt, le spécialiste assure : « Il n’y aura pas de reprise des prix tant que les volumes des transactions ne se stabilisent pas. »

Et de poursuivre : « Le marché retrouvera son dynamisme quand les primo-accédants pourront à nouveau recourir au crédit. » Or, selon Loïc Cantin, 8,7 milliards de crédits ont été accordés en juin 2024, alors qu’en période dynamique, ils sont en moyenne de 25 milliards par mois.

La baisse des prix

Sur le marché de l’ancien, « les prix diminuent de 5,5 % pour les appartements et de 4,9 % pour les maisons. » , notent les Notaires de France. Par ailleurs, la baisse des prix dans l’immobilier est inégale selon les régions. Les grandes villes comme Paris et Lyon, qui avaient vu leurs prix exploser, connaissent les diminutions les plus marquées. En revanche, des villes comme Nice et Cannes résistent mieux grâce à une population moins dépendante des crédits.

Les Notaires de France indiquent que, malgré les incertitudes politiques, les Français restent prêts à revenir sur le marché dès que les conditions de crédit s'amélioreront. Mais la situation reste incertaine avec une rentrée de septembre qualifiée de « charnière » pour le marché immobilier.