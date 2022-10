Marché immobilier : PAP lance un outil d'estimation accessible à tous

L'outil permet aux internautes de se faire une meilleure idée du marché immobilier par eux-mêmes. (Illustration) (Pixabay / AlexanderStein)

Le site PAP a mis en place un nouvel outil pour aider les vendeurs à obtenir une estimation de la valeur d'un bien immobilier. Les données proviennent de la base DVF (demandes de valeurs foncières) du gouvernement et sont corrigées par un algorithme maison afin d'aboutir à une estimation révisée mensuellement.

Le site PAP vient de lancer un nouvel outil accessible à tous les internautes. Celui-ci permet de faire une estimation récente de son bien immobilier ou de consulter les prix de l'immobilier dans un secteur donné, rapporte Capital . La recherche peut se faire pour une adresse précise, un quartier, une commune, un département ou tout une région.

Des données officielles remaniées

L'estimation est accompagnée d'exemples de ventes réalisées dans la zone ces trois dernières années. PAP nourrit sa base de données avec les chiffres de la base DVF (demandes de valeurs foncières) du ministère des Finances, qui recense toutes les transactions immobilières répertoriées ces cinq dernières années sur le territoire métropolitain et dans les DOM-TOM.

Les données sont donc tirées des actes notariés et des informations cadastrales. « Les données des notaires sont les plus fiables, mais elles ont l'inconvénient de n'être publiées que tous les six mois, ce qui peut créer des retards dans les estimations » , avertit cependant Corinne Jolly, présidente de PAP.

Des données complémentaires disponibles

Pour cette raison, la plateforme a également doté son outil d'un « algorithme maison » qui calcule une estimation plus juste du marché. Celui-ci prend également en compte les données récoltées par PAP lui-même auprès d'acheteurs potentiels qui consultent le site Web.

Outre la recherche ciblée, l'utilisateur a accès à des données complémentaires (part de résidences principales ou de logements vacants, pourcentage de logements sociaux…). Il est aussi possible de suivre l'évolution des prix sur cinq ans sur une zone donnée. Seul hic : l'outil ne fonctionne pas pour l'Alsace, la Moselle et Mayotte, territoires pour lesquels il n'existe pas de données DVF.