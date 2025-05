MaPrimeRénov’ : privés de l'aide promise pour leurs travaux, ils portent plainte contre l’Anah

Le dispositif MaPrimeRénov’ connaît des ratés. (illustration) (Life-Of-Pix / Pixabay)

Procédures complexes, retards dans les paiements, dysfonctionnement... les critiques se multiplient ces derniers mois autour de MaPrimeRénov’. Ce dispositif, censé aider les ménages éligibles qui s'engagent dans des travaux de rénovation énergétique, est notamment décrié en raison des délais de versement des aides. Ainsi, pour des entreprises mandataires chargés d'avancer les frais des chantiers, le paiement est passé de 35 jours en 2021 à... 300 jours en 2025, note Le Parisien .

Mais pour les particuliers aussi, le recours à MaPrimeRénov’ peut se transformer en véritable parcours du combattant. En Charente, une retraitée précaire attend depuis avril 2023 le remboursement de ses travaux de chaudière et d'isolation . Les échanges avec l’Agence nationale de l’habitat (Anah), chargée du dispositif, n'avancent pas. Une habitante du Calvados, interrogée par le quotidien francilien, est allée encore plus loin : elle a décidé de porter plainte contre l'Anah au tribunal administratif de Caen.

Une aide estimée à 8 000 euros

En 2021, cette mère de famille et son mari avaient lancé un dossier MaPrimeRénov’ pour l'installation d'une chaudière à granulés. Une demande acceptée par l'organisme. A l'été 2022, la chaudière a été posée et la facture, de 11 000 euros, envoyée à l'Anah pour une aide estimée à 8 000 euros. Mais lors d'un contrôle, l'organisme a décidé de réduire de moitié la subvention à cause d'une non-conformité que les clients réfutent, devis et facture à l'appui.

Le couple a décidé de ne pas accepter l'aide et de porter l'affaire devant la justice. Pour financer les travaux, ils ont eu recours à un emprunt qu'ils doivent rembourser jusqu'en 2038. « J’ai appris par mon avocate que nous étions des milliers à avoir porté plainte contre l’Anah , indique la plaignante au Parisien . On a voulu bien faire, en choisissant un système de chauffage plus vertueux, et on était très contents de pouvoir bénéficier d’une aide de l’État. On a un peu l’impression de se faire avoir. »