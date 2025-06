MaPrimeRénov’ : les nouveaux dossiers ne pourront plus être déposés à partir du 23 juin

Les rénovations d’ampleur ne pourront plus bénéficier de MaPrimeRénov’ jusqu’au 15 septembre au moins. La date exacte de la suspension de dépôt de dossiers vient d’être dévoilée.

Le gouvernement avait annoncé le mercredi 4 juin la suspension de MaPrimeRénov’ pour les rénovations d’ampleur d’ici le 1er juillet , au plus tard. La date exacte n’avait jusque-là pas été précisée, laissant les propriétaires dans le flou le plus total.

La date est désormais connue. Le guichet des rénovations d’ampleur sera bien suspendu pendant la pause estivale dès le 23 juin avec une réouverture estimée vers le 15 septembre. Les guichets de MaPrimeRénov’ copropriétés et mono gestes seront maintenus ouverts.

«L’État a pris ses responsabilités pour suspendre temporairement un dispositif qui est victime de son succès et qui connaît certaines fragilités. Nous avons néanmoins entendu la colère du secteur et y répondons de façon pragmatique par un maintien des monogestes ouverts pendant l’été. La réunion de concertation a permis de poser les bases d’un travail collectif dans une responsabilité partagée », justifie Valérie Létard, la ministre du Logement, lors d’une première réunion de concertation Maprimerénov’, avec l’ensemble des parties prenantes : les acteurs professionnels du secteur du logement et de la construction, les parlementaires et les associations de collectivités territoriales.

Faire du déstockage

La suspension du guichet pour les rénovations d’ampleur a pour objectif de lutter contre les fraudes grâce à la mobilisation d’une taskforce interministérielle, conduite aux côtés de la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, et la publication des premiers textes d’application de la loi contre la fraude aux aides publiques. Autre objectif : faire du déstockage et éviter l’allongement des délais de traitement.

Une seconde réunion de concertation MaPrimeRénov’ sera organisée dans la même configuration mi-juillet.