MaPrimeRénov’: 55.000 paiements débloqués

C’est un soulagement pour les artisans et les ménages, qui après l’exécution de travaux de rénovation énergétique de logements, déploraient des retards de versement de plusieurs mois de MaPrimeRénov’....

C’est un soulagement pour les artisans et les ménages, qui après l’exécution de travaux de rénovation énergétique de logements, déploraient des retards de versement de plusieurs mois de MaPrimeRénov’ .

Ce mercredi, l’Agence nationale de l’habitat (Anah) a indiqué avoir procédé au règlement de 55.000 dossiers entre le 5 et le 19 décembre, soit un total de plus de 521 .000 depuis le début de l’année. La situation était devenue intenable pour beaucoup d’entreprises du bâtiment qui ne parvenaient pas à se faire payer leur dû.

Des difficultés de trésoreries

Le 14 décembre, Jean-Christophe Repon, le président de la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (Capeb) avait adressé un courrier à Thierry Repentin, le président de l’Anah, pour l’alerter sur les difficultés de trésorerie de ses confrères. «De nombreuses entreprises, avec parfois une dizaine de dossiers en attente de règlement, se retrouvent dans des situations plus que précaires (mise au chômage partiel des salariés, négociations difficiles avec les banques, et, dans les cas extrêmes, nécessité d’envisager l’arrêt de leur activité)» , écrivait-il.

Jean-Christophe Repon constatait par ailleurs un allongement des délais de traitement des dossiers de demande de prime, avec des changements de critères techniques et l’apparition de nouvelles exigences de formulaires ou de justificatifs. Il pointait «des modifications d’ajustements divers environ tous les deux mois, sans qu’aucune information ne soit communiquée aux acteurs, ce qui contribue à opacifier et à rendre complexe ces dispositifs» . Il regrettait également des contrôles de plus en plus intrusifs et complexes.

L’Anah justifie le renforcement de ces procédures depuis septembre dernier en raison des fraudes constatées, tant au moment de la création d’un compte en ligne pour solliciter une aide de l’agence, qu’à celui de la réalisation des travaux. Depuis son lancement en 2020, près d’un million et demi de foyers ont pu bénéficier de MaPrimeRénov’.