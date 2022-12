Mandat de vente immobilier : lequel choisir ?

Bien choisir son mandat pour vendre rapidement et au bon prix. (© Phovoir)

Mandat simple, exclusif ou semi-exclusif… Le Revenu vous détaille les spécificités de chaque mandat. À lire avant de confier la vente de votre maison ou appartement à une agence immobilière.

Si vous souhaitez confier la vente de votre maison ou de votre appartement à une agence immobilière pour bénéficier de son expertise et de son réseau, vous devrez signer un mandat de vente.

Ce contrat bilatéral, conclu avec le professionnel auquel vous confiez votre bien, formalise les modalités de la transaction. Il doit obligatoirement contenir certaines informations essentielles comme votre identité, les coordonnées de l’agence, la désignation du bien, son prix de vente, le montant des honoraires ou encore la durée du mandat. Celle-ci est généralement de 3 mois.

Vous disposez également d'un délai de rétractation de 14 jours après la signature du contrat. «Le mandat de vente est le document officiel qui formalise la relation de confiance entre le vendeur et l’agence», indiquent Simon Céran et Charles Richard de l’Agence de la Cour Rouge et du Quai Gorin, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie (Vendée). Précisons que nous pouvons distinguer trois types de mandats de vente : simple, exclusif et semi-exclusif. Ils comportent tous des particularités que vous devez connaître avant de signer le contrat. Revenu de détail.

Le mandat simple offre une grande liberté

Le mandat simple est le contrat de vente le moins engageant. Il vous offre la possibilité de confier la vente de votre logement à plusieurs professionnels, ou encore de trouver un acquéreur par vos propres moyens. Concrètement, vous êtes libre de