Malgré les efforts des assureurs, le fonds en euros est encore en décollecte

Crédit photo : 123RF

France Assureurs vient de publier les chiffres du marché de l'assurance vie pour le mois de mars 2023. Si les cotisations sur le fonds en euros sont en progression, cela ne suffit pas à compenser les prestations, et ce, malgré les mesures mises en place par les assureurs pour attirer l'épargne des Français sur le fonds en euros.

Une décollecte de - 2,7 milliards d'euros en mars 2023 sur le fonds en euros

Les cotisations sur l'assurance vie sont en hausse de 6 % en mars 2023 (à 14,4 milliards d'euros) par rapport à mars 2022 et de 3 % depuis le début de l'année (à 41,6 milliards d'euros) par rapport à la même période l'année précédente. Les prestations sont en hausse de 21 % en mars (versus mars 2022) et de 19 % depuis le début de l'année (versus même période 2022). Toutefois, la collecte nette reste positive à 0,4 milliard d'euros en mars 2023 et 2,6 milliards d'euros depuis le début de l'année.

En mars 2023, les unités de compte ont vu leurs cotisations augmenter de 10 % par rapport à mars 2022. Celles-ci sont restées stables depuis le début de l'année. La collecte nette en unités de compte est positive en mars 2023 (3,1 milliards d'euros).

Si les cotisations sur le fonds en euros sont en progression de 4 % en mars et de 5 % depuis le début de l'année, cela ne suffit pas à compenser les prestations (rachats et paiements des capitaux décès). En effet, en mars la collecte nette sur le fonds en euros est négative à - 2,7 milliards d'euros et elle s'élève à - 6,8 milliards d'euros depuis le début de l'année.

Les efforts des assureurs ne suffisent pas à compenser les retraits

Dans le même temps, la collecte nette du Livret A et du Livret de développement durable et solidaire (LDDS) au titre du mois de mars 2023 bat des records, selon la Caisse des dépôts : elle est positive avec + 5,99 milliards d'euros. Sur les trois premiers mois de l'année, elle s'élève à + 25,38 milliards d'euros. En cause, le relèvement du taux de rémunération du livret A qui est passé de 2 % à 3 % le 1er février dernier. Au même moment, les assureurs annonçaient le rendement de leurs fonds en euros au titre de l'année 2022. Avec un taux de rendement moyen de 2 % (source ACPR) pour 2022, le fonds en euros de l'assurance vie peine à concurrencer le Livret A.

C'est pourquoi les assureurs multiplient les mesures pour attirer l'épargne sur leur fonds en euros en proposant par exemple des bonifications supplémentaires sur le taux de rendement 2023 pouvant monter jusqu'à 1,50 %, le plus souvent sous conditions de versement d'une part minimum de l'épargne en unités de compte. En effet, si elle est trop importante, la décollecte sur le fonds en euros pourrait contraindre les assureurs à vendre les obligations en portefeuille et à enregistrer des moins-values (car ces obligations ont perdu de la valeur puisque moins rémunératrices que les obligations récemment émises, du fait de la remontée des taux).

À ce stade il ne semble pas y avoir lieu de s'inquiéter car les assureurs ont constitué des « réserves de capitalisation », dont la vocation est justement de pouvoir amortir les moins-values obligataires. Toutefois, la situation reste à surveiller.