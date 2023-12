Malfaçons, infiltrations, pannes : le rêve d'une vie sur la Côte d'Azur vire au cauchemar pour des propriétaires

Les propriétaires d'une résidence flambant neuve à La Ciotat (Bouches-du-Rhône) déchantent depuis leur arrivée en avril 2023. (illustration) (Mastersenaiper / Pixabay)

Dans une résidence de standing fraîchement construite à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), les rêves d'une vie paisible virent au cauchemar pour les nouveaux propriétaires, relate France Bleu Provence . Située à proximité du centre-ville et de la plage, la résidence promettait des appartements de standing vendus entre 5 000 et 7 000 euros le mètre carré.

Mais les déconvenues se sont enchaînées. Au total, plus de 200 réserves, englobant des retards, des malfaçons et des pannes diverses, ont été émises par les habitants. Les premiers occupants se souviennent d'un « champ de boue » à leur arrivée. Certains auraient même dû s'alimenter en électricité depuis le chantier.

Des appartements entre 5 000 et 7 000 euros du m²

Des infiltrations d'eau, des joints mal faits et des matériaux non conformes ont généré une multitude de désagréments. Les parties communes n'ont pas été livrées à temps, certains résidents auraient été privés de climatisation pendant l'été caniculaire. Des problèmes récurrents de chaudière et l'absence de conformité des parkings s'ajouteraient à la liste des malfaçons.

Les propriétaires ont décidé de porter l'affaire en justice contre le promoteur et l'architecte. L’objectif est de les contraindre à exécuter les derniers travaux. Une longue bataille judiciaire s'annonce pour obtenir gain de cause et enfin pouvoir profiter des appartements qu'on leur avait promis.