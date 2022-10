Mal logement : plus d'un millions d'habitants d'Ile-de-France touchés par le problème

Plus de 15 % des habitants de la région francilienne sont touchés par la pauvreté. (Illustration) (pixabay-Free-Photos)

Dans son dernier rapport publié lundi 10 octobre, la Fondation Abbé Pierre s'est penchée sur le mal-logement et les habitats indignes en Ile-de-France. Plus d'un million de foyers seraient mal logés dans la région, qui concentre un énorme pourcentage de logements insalubres ou encore de passoires thermiques.

Si le mal logement est un problème qui concerne de nombreux Français, les habitants d'Ile-de-France sont particulièrement touchés. Dans son dernier rapport publié lundi 10 octobre, la Fondation Abbé Pierre estime que 1,3 million de personnes sont mal logées ou sans logement personnel dans la région, rapporte Actu Paris .

D’importantes disparités

L'Ile-de-France concentre 18 % de la population française et est pourtant une des régions les plus riches d’Europe. Mais elle réunit également un quart des personnes mal logées ou sans logement en France en 2022, avec une augmentation de la population de 50 000 à 60 000 personnes par an et un loyer en hausse de 57 % depuis 2002.

En Ile-de-France, 15,6 % des habitants sont touchés par la pauvreté, particulièrement en Seine-Saint-Denis où l'on trouve sept des villes les plus pauvres de l'Hexagone. Certains habitants doivent se rabattre sur des logements indécents : insalubrité, mauvaise isolation, surface trop faible ou cohabitation forcée. 39 % des Français vivant en bidonville sont en Ile-de-France, ainsi que 47 % des habitants intoxiqués au plomb. La région compte également 24 % des passoires énergétiques nationales.

Un nombre insuffisant de logements sociaux

Au total, 2,9 millions de personnes sont touchées par le mal logement en France. Certains foyers sont touchés par la précarité énergétique, notamment en hiver, ou sont obligés de mettre plus de la moitié de leur salaire dans le foyer. Certains ne peuvent plus payer leur loyer ou leurs charges, ou doivent retourner vivre en famille ou s'agglutiner à plusieurs dans des espaces insuffisants.

L'offre de logements sociaux est également insuffisante, surtout en Ile-de-France. La région concentre 34 % des demandes pour un HLM et 39 % des expulsions. Les élus régionaux tablaient sur un objectif de 30 % de logements sociaux sur tout le parc en 2030, un but qui sera difficilement atteint au vu de la situation actuelle.