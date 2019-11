Maison de retraite : les prix varient du simple au double selon les départements

Le prix médian d'une chambre individuelle dans les Ehpad s'est établi à 1977 euros par mois en 2018, selon une étude de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA). De grandes disparités de tarifs existent entre les départements.

Le prix médian d'une chambre individuelle en Ehpad (Etablissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) a atteint 1 977 euros par mois en 2018, selon un rapport publié par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA). Autrement dit, la moitié des maisons de retraite proposent un tarif inférieur et l'autre moitié un tarif supérieur.

Hausse de 1,22% en un an

Ce prix médian est en hausse de 1,22% par rapport à 2017, ce qui représente une augmentation de 24 euros par mois. Pour établir ce montant médian, la CNSA a consulté les données transmises par une majorité d'Ehpad du pays (6 668 établissements sur les 7 438 répertoriés).

Mais régler cette somme ne suffit pas. Le pensionnaire doit également payer selon son degré de dépendance. Le prix de cet « accompagnement » des personnes, qui comprend notamment l'aide à la toilette ou encore l'aide aux repas, atteint 5,52 euros par jour (+0,9%) pour une personne âgée faiblement dépendante et 20,49 euros (+0,69%) pour une personne fortement dépendante.

Du simple au double selon les départements

L'étude révèle aussi de grandes disparités entre les départements. Le prix médian peut ainsi varier du simple (1 611 euros pour une chambre individuelle en Haute-Saône) au double (3 231 euros pour une chambre dans les Hauts-de-Seine). Le résident doit débourser 1 703 euros dans le Finistère, 2 175 euros en Gironde, ou encore 3 088 euros à Paris.

Les tarifs restent bien plus élevés dans le secteur commercial que dans les établissements privés non lucratifs ou dans le public. A Paris par exemple, le prix médian dans les Ehpad publics s'élève à 2 820 euros par mois contre 2 892 euros dans le privé non lucratif et 4 669 euros dans le privé commercial.