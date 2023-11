«Ma proprio veut m’expulser»: l’affiche du ministère de la Justice qui fait enrager les propriétaires

L’Union nationale des propriétaires réclame le retrait d’une campagne d’affichage qui «dénigre» les propriétaires. Le ministère de la Justice assure qu’elle «n’est plus d’actualité».

« Je ne veux plus que les propriétaires soient anesthésiés, à chaque fois qu’ils se font marcher dessus. » Sylvain Grataloup, le nouveau président de l’Union nationale des propriétaires immobiliers (UNPI), est en colère contre le ministère de la Justice. La raison? Une campagne d’affichage, à l’intention des locataires menacés d’expulsion, qui « dénigre » les propriétaires. On peut y lire: «Ma proprio veut m’expulser». Puis «Besoin de justice? Appelez, on vous dit quoi faire?» (voir notre illustration principale) Deux formules qui ne passent pas du tout auprès de l’UNPI. « La première donne l’impression que les propriétaires n’en ont rien à faire et ne s’intéressent qu’à leurs loyers. Ce qui est totalement faux! Un propriétaire ne peut pas se réjouir qu’un locataire soit expulsé », dénonce auprès du Figaro Sylvain Grataloup. Et la seconde? « Qu’expulser un locataire mauvais payeur n’est pas juste. Or, je rappelle qu’elle découle d’une décision de justice. »

Contacté par Le Figaro , le ministère de la Justice assure que cette campagne d’affichage « n’est plus d’actualité depuis l’automne 2022.» «À l’époque, nous avions reçu des réactions négatives de la part notamment de notaires et d’avocats en droit immobilier et nous avons tout de suite décidé de la retirer et de faire passer le même message auprès des dizaines de tribunaux où la campagne a été relayée», a réagi l’entourage d’Éric Dupont-Moretti qui reconnaît qu’il se peut que quelques-unes soient encore présentes. Le président de l’Unpi en a repéré notamment sur les sites Internet du Tribunal judiciaire de Tours ou de la cour d’Appel de Poitiers ou sur le compte LinkedIn du Tribunal judiciaire de Toulouse . « J’ai fait faire constater par un huissier la discrimination et si toutes les affiches ne sont pas retirées, nous allons engager une action en justice », prévient Sylvain Grataloup.

Menace d’une action en justice

Le ministère de la Justice qui « comprend » que l’affiche ait pu « offusquer certaines populations », affirme que l’objectif n’était pas de « stigmatiser » les propriétaires mais simplement d’indiquer aux locataires menacés d’expulsion qu’« ils peuvent bénéficier de l’aide juridictionnelle » qui servira à payer leur avocat. Un souci de pédagogie que partage l’UNPI qui, toutefois, estime que le gouvernement a besoin d’un « regard nouveau » sur les propriétaires. « On n’est plus au XIXe siècle! La propriété a un rôle social. Il ne faut pas la cabosser mais la valoriser. L’État se défausse sur les propriétaires alors que c’est sa responsabilité de reloger des locataires en difficulté », expose Sylvain Grataloup.

En 2022, 17.500 ménages, soit près de 38.000 personnes , ont été expulsés de leur logement par les forces de l’ordre, selon la Fondation Abbé-Pierre. Un chiffre en hausse de près de 5% par rapport à 2019 (les chiffres de 2020 et de 2021 ne sont pas significatifs du fait des confinements, NDLR). Preuve qu’ en ces temps de crise immobilière , il devient urgent de régler, une fois pour toutes, la question de la confiance entre les propriétaires et les locataires. Une mission confiée à l’ancien député Mickaël Nogal , il y a près de quatre ans et qui a été mise sous le tapis depuis.