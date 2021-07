Louer sa résidence secondaire : impôts et taxes

Connaissez-vous le poids de la fiscalité si vous décidez d'acheter une résidence secondaire ? ( Crédits : 123RF)

Vous êtes ou vous souhaitez devenir propriétaire d'une résidence secondaire et vous envisagez de la louer afin de couvrir vos dépenses d'entretien. Mais attention, car la location engendre de nouveaux coûts dont il faut tenir compte dans votre budget. Quels sont les impôts et taxes que vous aurez à payer ?

De nombreux propriétaires de résidences secondaires louent leur bien quand ils ne l'occupent pas. Ils ne sont pas dans une démarche de rendement locatif mais plutôt à la recherche de solutions pour couvrir les charges d'entretien voire les charges d'acquisition (remboursement d'emprunt par exemple). Toutefois, la location d'un bien immobilier génère des coûts dont il faut tenir compte pour faire son budget.

Quelle fiscalité pour les revenus tirés de la location ?

La location d'une résidence secondaire est logiquement saisonnière et implique de louer le bien meublé. Ceci impacte la fiscalité à laquelle sont soumis les revenus tirés de la location. Les loyers perçus sont en effet imposés selon le régime LMNP (Location Meublée Non Professionnelle). Il faudra ensuite déterminer s'ils relèvent du régime micro-BIC ou du régime réel.

Si les revenus tirés de la location sont inférieurs à 70.000 euros par an, vous pouvez opter pour le régime micro-BIC. Les loyers perçus bénéficient alors d'un abattement de 50 %, c'est-à-dire que seulement 50 % des sommes seront soumises à l'impôt sur le revenu. De plus, si vous avez obtenu le classement de votre logement en meublé de tourisme, l'abattement peut atteindre 71 %.

Avec le régime micro-BIC, les frais et charges ne sont pas déductibles des loyers étant donné que ce régime permet déjà de bénéficier d'un abattement. Si vos charges sont supérieures à 50 % des loyers, vous avez donc peut-être intérêt à opter pour le régime réel. Le régime réel ne comporte pas d'abattement sur les loyers mais permet de déduire des revenus locatifs les charges liées à l'exploitation du bien (frais d'agences, assurances, charges de copropriété, taxe foncière), aux intérêts d'emprunts, aux travaux de réparation, d'entretien et d'amélioration, d'acquisition du bien, d'amortissement du bien et des meubles qui le composent.

La taxe et la surtaxe d'habitation

La suppression progressive de la taxe d'habitation ne concerne que les résidences principales. Les propriétaires d'une résidence secondaire sont donc redevables de la taxe d'habitation et ce qu'ils en soient exonérés ou qu'ils continuent à la payer pour leur résidence principale.

De plus, pour faire face à la prolifération de résidences secondaires engendrée par le succès des plateformes de location en ligne de meublés touristiques, certaines communes sont autorisées à appliquer une surtaxe d'habitation aux logements meublés non affectés à l'habitation principale, à un taux maximal de 60 %. Les communes concernées sont celles situées dans les zones tendues en déficit de logements, soit environ de 1.100 communes en France. C'est le cas par exemple de Paris, Nice Bordeaux ou encore Saint-Jean-de-Luz.