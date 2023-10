Le 83e congrès de l'Union sociale pour l'habitat (USH) se tenait à Nantes, au début du mois d’octobre. Preuve que le sujet est prégnant en France, trois ministres prenaient part à ce rendez-vous : Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, Philippe Vigier, chargé des Outre-mer, et Patrice Vergriete, chargé du Logement. Ce dernier annonçait, dès l’ouverture du congrès, une hausse des autorisations de logements sociaux. « Nous aurons un nombre d'agréments de logements sociaux qui devrait tourner autour de 85 000 » ... Une note, certes, positive, mais qui, dans le contexte de sévère crise du logement que connaît l’hexagone, reste cependant en deçà du besoin... Lequel est en effet évalué par l'USH à 198 000 par an, si le pays veut répondre aux grandes tendances démographiques et résorber le mal-logement.

Logements sociaux, toujours plus de demandes-iStock-Anthony SEJOURNE

L’impossible équation

« On n’a jamais eu autant de demandeurs de logement social en France, et on n’a jamais aussi peu produit de logements sociaux » ... C’est le constat dressé par Emmanuelle Cosse, la présidente de l’Union sociale pour l’habitat – et ancienne ministre du Logement – en marge du dernier congrès de l’USH ... « L'année dernière, il y avait une chance sur six d'avoir une demande pourvue dans l'année. Il y a des régions où en moins d'un an vous avez un logement social et d'autres où il faut deux, trois, voire huit ans pour obtenir un logement social », explique-t-elle. De fait, fin 2022, 2,42 millions de ménages étaient en attente d'un logement social (soit une hausse de 7% sur un an), dont 1,63 million pour une première attribution.

« Il faudrait au moins sortir 120.000 logements par an pour retrouver un peu d’air »

Si l'USH évalue le besoin actuel en logements sociaux à 198 000 par an, Emmanuelle Cosse estime que 120.000 permettraient, à minima, de « retrouver de l’air ». Mais, selon elle, les pouvoirs publics ne mettent pas en œuvre les politiques adéquates… "Le logement est un besoin, nous appelons le gouvernement à un sursaut. Il faut qu'il fasse des propositions tangibles et trace un chemin pour les années à venir". Et d’expliquer : « Il y a sept ans, le gouvernement avait des exigences plus fortes et mettait des moyens sur la table. A partir de 2018, on a eu des moyens réduits et on nous a demandé de faire moins de logements. Depuis la crise du Covid, on est beaucoup plus bas. [ ] Il ne suffit pas que le gouvernement demande de construire, il faut une mobilisation des préfets et des élus locaux pour qu'on trouve les terrains, les projets et qu'on puisse les faire »... Réponse du berger à la bergère en la voix de Patrice Vergriete, qui se montre volontariste, tout en restant prudent : « Je souhaite, au-delà de la question du rythme de construction national, plutôt me fixer des objectifs territoriaux ». Il suggère ainsi de définir des objectifs selon les types de chantiers ; à savoir : la construction, l’acquisition-amélioration et la rénovation.