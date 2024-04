Logements: plus de 80% des installations électriques datant d’avant 2010 ne sont pas aux normes

Les risques d’électrocution et d’incendie sont forts en raison du trop grand nombre d’installations électriques défectueuses: entre 20 % et 35 % des incendies d’habitation seraient d’origine électrique.

C’est un nombre édifiant. Environ 90% des installations électriques dans les parties communes des immeubles d’habitation datant de plus de 15 ans présentent au moins une anomalie . Il n’existe pas de diagnostic électrique obligatoire pour les parties communes. Et dans les logements eux-mêmes, il s’agit de 83% des installations électriques datant d’avant 2010 qui seraient défectueuses, d’après le baromètre 2024 de l’Observatoire national de la sécurité électrique , publié ce lundi par l’association Promotelec, qui réunit des acteurs des filières électrique et bâtiment ainsi que des institutionnels et des associations de consommateurs.

« Les principales anomalies concernent des défauts de prise de terre, des matériels électriques vétustes ou inadaptés . Les urgences accueillent ainsi chaque année 3000 victimes d’une électrisation sérieuse », s’inquiète Florence Delettre, directrice générale de Promotelec auprès du Parisien . Environ 64% des anomalies sont dues à une prise de terre défectueuse, 46% sont dues à du matériel électrique vétuste ou non adapté à l’usage.

On compte également entre 30 et 40 décès accidentels par électrocution chaque année. Les risques d’incendie eux aussi sont importants: entre 20 % et 35 % des incendies d’habitation seraient d’origine électrique. Elle ajoute dans un communiqué de presse que Le Figaro s’est procuré: « Ce baromètre permet d’alerter les pouvoirs publics, les professionnels du bâtiment pour que nous agissions ensemble et communiquions sur le fait qu’il est primordial de faire vérifier son installation électrique et de prévoir de la faire rénover! On fait des révisions régulières de sa voiture, pourquoi ne pas le faire aussi pour son installation électrique vieillissante et ainsi être en sécurité dans son logement! ». Plus les logements sont récents ou récemment rénovés, moins les installations présentent d’anomalies lors des diagnostics.

Ne pas brancher trop d’appareils sur une multiprise

« Pour limiter les cas d’incendie, pensez à remplacer immédiatement une prise électrique ou un interrupteur dès qu’il vous paraît vétuste ou abîmé par un choc. Ce réflexe permet d’éviter les courts-circuits à l’origine des incendies dans les habitations », indique l’association Qualitel, une association indépendante créée en 1974 par le ministère du Logement, sur son site. Avant de recommander pour toutes les installations, récentes et plus anciennes: « Évitez de brancher trop d’appareils sur une même prise. En surchargeant une multiprise (qui est normalement réservée à des appareils de faible puissance), vous risquez de provoquer une surchauffe et un départ de feu ».