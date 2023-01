Logements : l’efficacité des diagnostics de performance énergétique remise en cause

Ces fameux DPE, diagnostics de performance énergétique, obligatoires pour la vente ou la location d'un bien immobilier seraient… complètement ratés, la plupart du temps. Selon une étude de Hello Watt que s'est fournie Libération , pour 71 % des logements étudiés, l'évaluation serait à côté de la plaque.

Pire : l'étude a même comparé la justesse des notes avec des diagnostics aléatoires, et le taux de réussite est quasi identique : 25 % pour les diagnostics donnés au hasard contre 29 % pour ceux censés être attribués manuellement. Si les erreurs pour la majorité ne sont que d'une classe d'écart, certains diagnostics tombent complètement à côté et la différence peut aller jusqu'à cinq classes.

Rénovation thermique des bâtiments : cette fois, c'est la bonne ? L'échantillon de l'enquête est cependant restreint, avec des données de 221 logements, loin du chiffre total du parc immobilier français. Suffisant cependant pour faire écho à des alertes lancées par UFC-Que choisir et 60 Millions de consommateurs, en 2022. Dans la première enquête, nous pouvons même lire des conseils étonnants donnés par des professionnels : « Un installateur a ainsi recommandé la pose d'un chauffe-eau solaire alors que la maison en disposait déjà. De même, les estimations de travaux jugés essentiels pour une même maison varient d'un peu plus de 3 000 euros à dix fois plus pour un autre

... Source LePoint.fr