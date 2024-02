Logement : un DPE plus souple pour les petites surfaces

Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, et Guillaume Kasbarian, le nouveau ministre du Logement, appliquent la méthode Attal, qui a si bien réussi au Premier ministre : à peine arrivé, annoncer une mesure forte. Le changement des règles du diagnostic de performance énergétique (DPE) rappelle, sur la forme, l'interdiction de l'abaya à l'école . Il est vrai qu'il y a urgence : la crise du logement s'aggrave ; l'offre de logements fond – une baisse de 36 % sur les deux dernières années selon le site SeLoger, les propriétaires renonçant à louer – tandis que la demande continue de croître, croissance démographique oblige. Une situation intenable !

Outre la création prochaine d'un nouveau type de prêt destiné à favoriser l'accession à la propriété, Christophe Béchu a décidé d'alléger les contraintes pesant sur les logements de moins de 40 mètres carrés. Pour ces derniers, le calcul du DPE serait revu afin qu'ils ne soient plus catalogués F ou G et donc interdits à la location (pour les premiers à partir du 1er janvier 2025 et pour les seconds à partir du 1er janvier 2028). Plus de 140 000 logements seraient concernés par la réforme, soit 11 % du parc immobilier des petites surfaces, selon le ministre.

Outre l'arbitraire qui conduit à ce que certains biens soient classés dans une catégorie plutôt que dans une autre,