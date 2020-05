Logement : pas d'explosion des loyers impayés pendant le confinement

Les difficultés financières engendrées par la crise liée sanitaire n'ont pas créé de « mouvement de panique » en matière d'impayés de loyers, estime un expert de l'Agence nationale pour l'information sur le logement (Anil). L'ampleur des problèmes des locataires « reste dans les proportions habituelles », entre autres grâce à des accompagnements et à des compromis trouvés avec les bailleurs.

La crise sanitaire liée au coronavirus a eu des conséquences financières importantes pour les Français, notamment pour les occupants d'un logement en location. La situation de ces derniers est cependant moins préoccupante qu'elle n'aurait pu l'être sans les différents dispositifs d'aide et de conciliation déployés, indique l'Agence nationale pour l'information sur le logement (Anil) dans son « Baromètre de la consultation des ADIL sur les thèmes impayés et expulsion » publié mardi 19 mai.

Des conseillers disponibles malgré le confinement

L'organisme s'est penché sur l'évolution des impayés de loyers pendant la période de confinement, rapporte Capital. Il a pour cela analysé les contacts par téléphone et par mail entre les locataires ayant besoin d'aide et les conseillers de l'Adil. En raison des mesures sanitaires en vigueur, l'accueil physique n'était en effet pas possible. Face à leur perte de revenu et aux difficultés rencontrées pour s'acquitter de leur loyer, de nombreuses personnes se sont adressées aux spécialistes « pour connaître leurs droits, les aides disponibles et les démarches à mener », détaille l'Anil.

Les locataires ont cependant été moins nombreux que d'habitude à solliciter les experts pour obtenir des conseils pendant le confinement. Plusieurs raisons sont susceptibles d'expliquer le phénomène. « Les ménages ont eu d'autres préoccupations qu'une consultation en Adil », analyse le responsable du pôle juridique de l'agence, Louis du Merle. « Nous avons aussi dû nous adapter, pour passer des consultations physiques à des échanges dématérialisés ».

Des arrangements trouvés

Confrontés à la crise, les bailleurs et propriétaires ont par ailleurs largement fait preuve de patience et de compréhension en matière de règlement des loyers. Les échanges ont régulièrement permis d'établir des calendriers de paiement et éviter ainsi des procédures de recouvrement. Les locataires étant salariés du secteur privé, étudiants ou indépendants font par ailleurs partie des populations qui ont bénéficié des assistances les moins importantes. Ils sont aussi ceux qui ont le plus fait appel à l'Adil pour trouver une issue à leurs problèmes financiers. Louis du Merle estime que la situation générale des locataires ne déclenche « pas de mouvement de panique » et « reste dans les proportions habituelles ».