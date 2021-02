Logement : les critères d'une passoire thermique.

La start-up Flatlooker s'est intéressé aux passoires thermiques. Dans une étude publiée en janvier dernier, elle a étudié différents logements afin d'isoler les critères d'un bien particulièrement énergivore.

Logement, les crite?res d'une passoire thermique.iStock-simpson33

Le gouvernement s'engage contre les passoires thermiques

L'importance de l'âge et de la surface

Attention au positionnement du logement

Cinq millions. C'est le nombre de logements répondant à la définition de passoire thermique en France. Il s'agit d'habitations dont la consommation d'énergie s'inscrit dans les classes F et G. Pour lutter contre cette situation, le gouvernement a déroulé son plan de bataille en novembre 2019, avec l'adoption de la loi énergie-climat. Ce texte fixe les objectifs à suivre en termes de politique énergétique et climatique. Il s'organise autour de quatre thèmes, dont la lutte contre les passoires thermiques. Face à elles, l'arme de prédilection du gouvernement est la rénovation thermique. Cette année, il est déjà interdit aux propriétaires d'un logement dit passoire thermique d'en rehausser le loyer entre deux contrats de location sans l'avoir rénové auparavant. À partir de 2022, pour chaque vente ou mise en location d'un bien de ce type, le diagnostic de performance énergétique devra être accompagné d'un audit énergétique. L'année suivante, les nouveaux contrats de location afficheront un critère de décence des logements grands consommateurs d'énergie. Un seuil maximum de consommation par mètre carré et par an sera indiqué. D'ici 2028, ces logements extrêmement consommateurs d'énergie devront s'engager à respecter une obligation légale de travaux pour atteindre la classe E. En 2028, il sera impossible de louer une passoire thermique.Selon l'analyse de Flatlooker, la taille du bien aurait un impact sur son diagnostic de performance énergétique (DPE). L'agence note que 35,2 % des logements ayant une pièce dépasse le grade E. Ils sont 22,3 % du côté des deux pièces et 6,1 % pour les trois pièces. Les logements de quatre pièces et plus sont 8,3 % à dépasser cette note. Nicolas Goyet, cofondateur de Flatlooker, estime que les équipements électriques type frigo ou plaque de cuisson représentent une dépense importante pour les petites surfaces. Elles reçoivent des factures proportionnellement plus lourdes que dans les plus grands appartements et ont ainsi un DPE plus conséquent. Rien à déclarer sur le vitrage, qui ne semble pas influencer les performances énergétiques du logement. L'âge du bien a quant à lui un impact. Nicolas Goyet observe que les logements construits après 1990 prenaient déjà en compte les questions de performance énergétiques à la construction, ce qui n'était pas le cas auparavant. Si les logements construits avant 1970 comportent proportionnellement moins de passoires thermiques que ceux érigés ensuite, c'est parce qu'ils ont mieux supporté les effets du temps.Le bilan n'est pas réjouissant pour les logements dotés d'un chauffage électrique, qui sont 36,7 % à avoir un DPE supérieur à E. Les biens chauffés au fioul sont 16,7 % à dépasser ce niveau. Le total pour les logements chauffés au gaz s'élève à 10,7 %. L'étude de Flatlooker s'est également penchée sur les résultats des biens en fonction de leur positionnement. En rez-de-chaussée, ils sont 40,5 % à voir leur diagnostic de performance énergétique dépasser le niveau E. Une part qui réduit plus on s'élève, pour atteindre les 17,9 % des logements installés au quatrième étage. En étage, note Nicolas Goyet, les logements bénéficient de la chaleur émanant des appartements du dessus et du dessous. Ce qui n'est pas le cas pour ceux au rez-de-chaussée, dont les factures de chauffage et le DPE sont plus élevés.