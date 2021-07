Locations saisonnières: comment éviter les arnaques

L'été est propice aux arnaques à la location. Les fausses annonces prospèrent sur les sites. Quelques conseils pour ne pas se laisser avoir.

Les vacances d'été sont bien lancées et avec elles, malheureusement, leur lot d'arnaques à la location. Ils sont des dizaines voire des centaines à se faire arnaquer chaque année, selon l'association de consommateurs UFC Que Choisir. Le processus est souvent le même: une annonce alléchante (prix bas, photos attirantes...). On réserve sans se méfier par exemple que le système de paiement n'est pas sécurisé parce qu'on est souvent pressé. Et une fois l'argent envoyé, le «faux» propriétaire a disparu dans la nature. Ou pire: une fois sur place, vous vous rendez compte que l'adresse n'existe pas. L'annonce était une arnaque.

Pour éviter de se faire piéger, Gens de confiance, plateforme lancée il y a tout juste 7 ans, conseille tout d'abord de copier-coller l'annonce dans un moteur de recherche. «Si elle ressort dans plusieurs sites, pour différentes demeures, ce contenu est probablement frauduleux», explique Nicolas Davoust, cofondateur de cette «communauté» qui vient de dépasser le million d'inscrits. «Utilisez le même procédé pour les photos. Si elles vous paraissent trop belles, n'hésitez pas à les télécharger et les scruter sur Google Images».

Le paiement est aussi, fréquemment, à l'origine de l'arnaque. Le but consiste à presser le voyageur à lui verser un acompte rapidement en lui faisant croire qu'il a d'autres candidats. La plupart du temps en cash. Le propriétaire conserve l'argent et disparaît dans la nature car l'escroc décline rarement son identité - ce qui devrait attirer votre attention - ou en donne une fausse. «Si on vous demande d'envoyer de l'argent sur une banque à l'étranger, redoublez de vigilance», met en garde Nicolas Davoust qui recommande aux voyageurs de «vérifier la nationalité en copiant le code BIC sur Google». Un conseil: passez toujours par le service de paiement du site de réservation.

Le cofondateur de Gens de confiance recommande également aux voyageurs de solliciter un entretien téléphonique avec le propriétaire. S'il refuse, c'est rarement bon signe. «L'idée est de vérifier si son discours est cohérent avec l'annonce. N'hésitez pas à lui poser des questions très précises notamment sur la localisation géographique du bien», précise Nicolas Davoust. Vérifiez également si l'annonce ou les mails envoyés sont bien orthographiés même si ces erreurs facilement détectables sont de moins en moins fréquentes. «Les arnaqueurs sont de plus en plus professionnels et appartiennent à des filières très bien organisées», souligne le cofondateur de Gens de confiance.

Ce qui pousse les particuliers à être de plus en plus vigilants. «Nos membres n'hésitent plus à nous poser la moindre question dès qu'ils ont un doute, notamment lorsque le prix de la location leur paraît anormalement faible au regard du standing du bien», poursuit Nicolas Davoust qui reconnaît recevoir «de plus en plus de questions par rapport à l'année dernière». L'«effet Covid» certainement. Les confinements ont accru les envies d'ailleurs des Français qui se sont rués - parfois de manière trop précipitée - sur les achats ou les locations de maisons. L'occasion était trop belle pour les escrocs.

Pensez aux parrainages!

Pour empêcher les arnaques, la plateforme a misé sur la confiance. Leur système repose sur des parrainages: pour s'inscrire, un particulier doit être parrainé par trois personnes qui se portent garant dans une certaine mesure du membre. En cas d'arnaques, leur compte, à tous les quatre, est immédiatement supprimé. Une méthode qui leur permet de revendiquer aucune escroquerie en 7 ans. «Notre communauté croît de 50% chaque année. Ils sont plusieurs milliers à s'inscrire chaque jour», détaille Nicolas Davoust.

Pour cet été, environ 20.000 annonces de location ont été publiées sur la plateforme Gens de Confiance. Pour la plupart, ce sont des maisons familiales situées en bord de mer mais aussi à la campagne et louées entre 3 et 4 semaines en moyenne. Et l'«effet Covid» s'est fait ressentir sur le nombre de réservations. «Nous avons eu beaucoup plus de demandes que d'offres, notamment de la part d'expatriés français (Londres, New York, Singapour...) qui échangent leur logement avec des résidents français», constate Nicolas Davoust.