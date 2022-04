Locations de voiture : les prix vont encore flamber cet été, comment éviter de payer trop cher ?

En raison de la pénurie de véhicules, les prix de locations de voitures flamberont encore cet été 2022. (Karolina Grabowska / Pixabay)

Les prix des locations de voitures devraient toujours être particulièrement hauts cet été 2022 en raison de la pénurie de véhicules. Entre 2019 et 2021, ils avaient augmenté de 43% au niveau mondial, avec des hausses encore plus importantes en Italie et en Espagne. Pour éviter un tarif trop important, plusieurs bonnes pratiques sont à adopter.

Les tarifs de location de voiture ont explosé durant la crise sanitaire. Selon Carigami, le prix moyen par jour est passé de 32 euros en 2019 à 46 euros en 2021, rapporte UFC-Que Choisir relayé par Capital . Au total, au niveau mondial, les prix ont ainsi augmenté de 43%, avec une hausse de 85% en Espagne et de 104% en Italie. Ces tarifs devraient rester les mêmes pour les vacances 2022, la situation chez les loueurs étant toujours identique.

Une situation difficile

En effet, beaucoup d'enseignes continuent de manquer de voitures disponibles dans le sillage des conséquences de la crise sanitaire. En 2020, pour limiter l’impact de l'arrêt du tourisme, de nombreux loueurs avaient décidé de vendre une grande partie de leur flotte afin de rapidement récupérer de l’argent tout en réduisant les coûts d’immobilisation.

Mais en 2021, un grand nombre de sociétés ont été surprises par la rapide reprise du secteur. Et depuis, elles ont eu d’importantes difficultés à reconstituer leurs flottes car les constructeurs automobiles ont, de leur côté, du mal à fournir les loueurs en voitures neuves. L'essentiel de la production est en effet destinée à la vente directe aux particuliers.

Réserver en avance

Pour éviter de devoir payer un prix trop haut lors d'une location de voiture, il est ainsi conseillé de réserver le plus possible à l'avance. Pour rappel, il est généralement possible de procéder au paiement seulement lors de la prise du véhicule et d'annuler la réservation en cas de problème.

Il est également recommandé d'éviter les options superflues comme les rachats de franchise et les assurances complémentaires. Ces dernières reprennent le plus souvent les garanties déjà comprises pour toute location avec une carte bancaire premium. Enfin, il vaut mieux ne pas louer son véhicule directement en gare ou à l'aéroport, les tarifs étant plus élevés à ces endroits.