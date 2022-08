Location de voiture : êtes-vous vraiment bien couvert en cas d'accident ?

Les conducteurs redoutent souvent d'avoir un accident avec une voiture dont ils ne sont pas propriétaires (Crédit photo : © Paolese – stock.adobe.com)

Pour des durées plus ou moins longues, il est possible de louer une voiture pendant ses vacances ou lors d'un déplacement professionnel. Mais quelles sont les conséquences financières d'un accident ?

Par MoneyVox

Pour un jour, une semaine ou un moi : la location d'un véhicule offre une grande souplesse. Du petit véhicule de tourisme au fourgon de déménagement, il en existe pour tous les goûts et tous les besoins. Mais les conducteurs redoutent souvent d'avoir un accident avec une voiture dont ils ne sont pas propriétaires. En effet, un accrochage ou un vol peuvent être particulièrement coûteux. Comment est-on vraiment couvert lorsque l'on loue un véhicule ?

L'assurance auto est toujours incluse dans une location de voiture

Légalement, tous les véhicules loués en France doivent être assurés par le loueur. En effet, l'assurance auto est une obligation réglementaire pour couvrir les dommages matériels et à autrui. Du côté du conducteur et des passagers, une garantie responsabilité est également souvent comprise pour les protéger en cas de dommages corporels.

Si la souscription d'une police d'assurance est simple avec un loueur professionnel, qu'en est-il avec un particulier ? Les plateformes spécialisées dans la location de voitures entre particuliers proposent elles aussi des contrats spécifiques à la location de courte durée. Quant à passer en direct entre particuliers, l'obligation est la même pour le propriétaire du véhicule : il doit être assuré pour une utilisation de sa voiture à des fins commerciales, et le contrat doit permettre la conduite par un tiers non-membre de la famille.

Gare aux petites lignes des contrats d'assurance

Assistance 0 km, rachat de franchise, meilleure protection du conducteur et des passagers… au socle de base, de nombreuses options peuvent s'ajouter. Celles-ci sont facturées en supplément, et peuvent faire rapidement faire grimper la facture. Pour autant, elles ne doivent pas être négligées. La franchise de base, sans rachat de franchise, peut notamment être très élevée.

À l'étranger, ces garanties supplémentaires sont indiquées en anglais sous plusieurs acronymes. D'abord CDW pour Collision Damage Waiver, l'équivalent du rachat de franchise, TP pour Theft Protection qui permet de limiter la responsabilité du conducteur en cas d'accident ou de vol, et PAI pour Personal Accident Insurance qui couvre les dommages corporels infligés au conducteur et à ses passagers.

L'assurance d'un véhicule de location, combien ça coûte ?

Le budget à consacrer à l'assurance d'un véhicule de location peut grandement différer en fonction du type de véhicule choisi et des garanties souscrites. Ainsi, plus le véhicule est haut de gamme et coûteux, plus la cotisation à régler est élevée. De plus, les options telles que le rachat de franchise ou le dépannage en cas de panne sont à ajouter à la garantie standard. Selon le site spécialisé Serenitrip, il faut compter entre 15 et 30 euros par jour de location chez un loueur pour être correctement assuré en cas d'accident ou de vol.

Aux côtes des contrats proposés par les loueurs de véhicules, d'autres acteurs se sont spécialisés dans les contrats d'assurance auto de courte durée. De son côté, Serenitrip propose des couvertures dès 5 euros par jour, à ajuster selon le type de véhicule, son usage et les garanties souscrites, le tout "sans mauvaise surprise". Autre option : demander un devis à sa propre compagnie d'assurance. Une possibilité qui est toutefois limitée aux locations de véhicules à l'année.

En plus de ces contrats dédiés, il est tout à fait possible de profiter de la couverture offerte par certaines cartes bancaires haut de gamme. Visa Premier, Mastercard Gold, American Express… plusieurs cartes bleues premium permettent de bénéficier du rachat de franchise lors de la location d'un véhicule.