Location de cave : un investissement intéressant

La hausse exponentielle du tarif des locations d'appartements à Paris a modifié la configuration du marché immobilier. Qui aurait cru que la location des caves deviendrait, il y a quelques années, un marché vers lequel les Parisiens se tourneraient ? Comment investir dans ce type de biens et quelle en est la rentabilité ? Quelques conseils avant de se lancer dans ce projet insolite.

Location de cave, un investissement inte?ressant - iStock-MATJAZ SLANIC

Une rentabilité attractive

Comment optimiser cet investissement ?

Pourquoi cet engouement ?

Ce marché se porte de mieux en mieux et être propriétaire d'une cave à Paris peut permettre d'en retirer une rentabilité brute pouvant dépasser les 13%. Malgré la pandémie et la crise, le marché de la location des caves se porte au mieux. Si au cours du 1er semestre 2020, la demande a chuté en raison du confinement, le marché est reparti à la hausse dès le second semestre. Le site Jestocke.com précise que le taux de rentabilité brute avoisine une moyenne de 11% et que l'intérêt, pour ce type de placement, est croissant. Un investissement, certes, mais à quel prix ? Le prix moyen du m2 d'une cave parisienne se situe à 2650€ avec une variante allant de 1700€ à 4000€ dans les quartiers les plus chers. Il s'agit des 4ème, 5ème, 6ème, 8ème et 12ème arrondissements où ils excèdent 3000€/m2.Sur l'ensemble des caves proposées par Jestocke.com, les loyers pratiqués sont en moyenne de 19€/m2. La pandémie n'a rien modifié à ces tarifs qui sont restés stables. Avec une demande locative en hausse de 118%, entre 2018 et 2019, les investisseurs n'hésitent plus à investir dans ce type de biens. Avec une fourchette de tarif locatif comprise entre 12€ et 23€/m2, le risque est faible. On voit, actuellement, des tarifs pratiqués élevés dans le 18ème où la demande locative est forte. La demande est loin de se tarir ce qui maintient les tarifs de location, voire les propulse à la hausse dans le 1er et le 3ème arrondissements où ces biens sont plus rares. La flexibilité de ces biens est aussi un aspect intéressant. En effet, pour ce type de biens, le loyer n'est pas encadré et il n'existe pas de durée minimale de contrat ni de préavis même si ces revenus restent imposables au titre de l'impôt foncier.Le besoin de garde-meubles est devenu réel dans la capitale et le confinement y a joué un rôle. Les citadins ont besoin d'espace pour vivre donc de stocker hors de leur appartement. Au vu des tarifs sans cesse croissants de l'immobilier parisien, les ménages parisiens vivent dans des logements plus petits et ont, de ce fait, davantage besoin d'espace de stockage extérieur. Or ces biens à la vente sont rares ! Si vous avez la chance de posséder une cave avec votre appartement, vous pourrez donc facilement en tirer profit en la louant, soit de façon indépendante, soit en passant par des plateformes spécialisées qui factureront seulement au locataire des frais pour ce service. A défaut, des sites comme Leboncoin ou Seloger.com feront le job gratuitement pour les deux parties ! Investir dans des caves saines, bien situées et en bon état est donc un placement séduisant. Il l'est d'autant plus qu'à la revente, vous n'aurez pas d'imposition si la valeur du bien n'excède pas 15000€. Régime fiscal intéressant mais, dans ce marché tendu, le plus difficile n'est-il pas de trouver la perle rare ?