Livret A : son taux pourrait encore baisser en février prochain

Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a évoqué la possibilité de diminuer le taux d'intérêt du Livret A en février prochain. La rémunération de ce placement plébiscité par les Français pourrait passer de 0,75% à 0,5%.

A force de voir son taux d'intérêt baisser, le Livret A pourrait perdre la cote auprès des Français. Ce produit, qui reste parmi les placements préférés des épargnants, pourrait en effet voir sa rémunération diminuer à nouveau en février 2020. Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a évoqué cette éventualité ce mardi 18 décembre alors qu'il était l'invité de l'émission Good Morning Business, sur BFM Business.

Un taux bien inférieur à l'inflation

Le taux du Livret A s'élève à 0,75% depuis le 1er août 2015 et a été gelé à ce niveau jusqu'au 31 janvier 2020 par un arrêté publié en 2017. Et après ? « Il y a une formule qui est fixée, maintenant, en fonction du taux d'inflation et des taux d'intérêt. Cette formule, début février, pourrait donner un taux de 0,5% », a indiqué François Villeroy de Galhau précisant que la rémunération « doit rester positive ».

Il faudra attendre le mois de janvier et la « recommandation définitive » du gouverneur de la Banque de France pour savoir si cette baisse sera effectivement appliquée. Si c'est le cas, le taux du Livret A deviendrait alors bien inférieur à l'inflation, qui a atteint 1% en novembre dernier. Une nouvelle qui risque d'alimenter encore la grogne de nombreux Français : 55 millions de personnes possèdent en effet un Livret A.