Livret A ou assurance vie : ce placement est le meilleur pour maximiser vos rendements en 2025

En 2025, la quête du meilleur placement pour maximiser vos rendements est plus pertinente que jamais. Le livret A et l'assurance-vie sont deux options populaires, mais présentent des avantages et des inconvénients. Voici quelques indications pour vous aider à choisir entre les deux.

Le choix entre le Livret A et l'assurance-vie est un dilemme auquel de nombreux épargnants sont confrontés en 2025. Ces deux produits d'épargne offrent des avantages intéressants, mais diffèrent grandement en termes de rendements, de fiscalité et de flexibilité. Le Livret A, sécurisé, mais peu rémunérateur, et l'assurance-vie, plus dynamique, mais parfois plus complexe, peuvent chacun jouer un rôle selon votre situation financière. Nous analysons ici les points clés pour vous aider à choisir la meilleure option pour vos placements en 2025.

Livret A ou assurance-vie : quel produit d'épargne choisir en 2025 ?

Un dilemme répétitif pour les épargnants

Chaque année, les épargnants sont confrontés au dilemme qu'est le choix d'un placement pour leur épargne. En 2024, le livret A et l'assurance-vie faisaient partie des placements préférés des Français en raison de leur taux de rémunération élevé et de leurs avantages fiscaux . Cependant, avec la réévaluation des taux au début janvier, les épargnants ne savent plus quel placement privilégier cette année, rapporte Capital . Cette question est justifiée puisque le gouvernement n'a cessé de dire que les taux vont baisser d'un demi ou d'un point pour certains produits en raison de l'inflation.

Des points communs qui compliquent le choix

Les épargnants hésitent entre le livret A et l'assurance-vie pour placer leur épargne cette année et pour cause, ces deux produits affichent des taux d'intérêt proches et sont interchangeables en matière de risque. Le livret A comme tous les produits réglementés, profite d'une garantie en capital, ce qui veut dire qu'il est possible de perdre l'argent déposé. Avec le nouveau taux, vous risquez de perdre quelques euros sur le montant de vos intérêts à compter du 1ᵉʳ février. Par ailleurs, en choisissant l'assurance-vie, vous profitez d'une sécurité plus accrue, surtout pour un investissement en fonds euros.

Un rendement moins élevé qu'en 2024

La réévaluation des taux de rémunération des produits d'épargne a lieu deux fois l'an. D'abord le 1ᵉʳ février, ensuite le 1ᵉʳ août. Les épargnants doivent faire des calculs approfondis avant de placer leur argent dans un produit. Mais ce n'est pas tout, le rendement du livret A et de l'assurance-vie sera moins élevé qu'en 2024. Cependant, le taux du livret A est le même pour les titulaires, tandis que celui de l'assurance-vie varie selon le contrat souscrit . Cette différence est importante pour les épargnants qui hésitent entre les deux produits. Pour l'instant, le taux du livret A est à 3 %, mais dès le 1ᵉʳ février prochain, il passera à 2,5 %.

Livret A ou assurance-vie : faites le choix qui vous avantage

Une faible visibilité pour l'assurance-vie

L' assurance-vie offre une faible visibilité sur son rendement cette année. En effet, les taux du fonds en euros ne sont pas encore dévoilés, mais il faut s'attendre à ce qu'ils le soient bientôt par les assureurs pour l'exercice précédent. Ainsi, les taux annoncés ce mois-ci seront ceux de 2024. Toutefois, la moyenne évaluée des fonds en euros attendue est de 2,5 %. Par contre, elle peut cacher des performances supérieures pour certains produits. Cette année, de nombreux changements sont prévus du côté de l'assurance-vie, du PEL, du PER ainsi que d'autres produits.

Un rendement supérieur

Le choix du bon assureur vous permettra de profiter d'un rendement supérieur à votre livret A en privilégiant l'assurance-vie dont le taux sera en chute libre cette année. Cependant, vous ne pourrez avoir la confirmation qu'en janvier 2026. Pour le moment, il serait prématuré de se prononcer sur le sujet avec confiance.

Privilégiez le produit qui vous rapporte le plus

En 2024, le livret A était le placement privilégié des Français avec 57 millions d'épargnants. On craint que ce chiffre baisse après la réévaluation du taux de rémunération de ce livret. Dans tous les cas, placer votre argent dans un contrat d'assurance-vie est une solution plus avantageuse pour l'instant.