Leurs voisins font annuler le permis de leur maison qu’ils ont fini de construire

Un litige entre voisins a conduit à l’annulation du permis d’une maison déjà construite. Ses propriétaires redoutent d’avoir à débourser encore de l’argent.

Ils pensaient avoir tout fait dans les règles de l’art. Et pourtant, la maison de ce couple de Périgourdins n’est pas conforme à la loi. À l’origine, tout se passe comme prévu. Jérémy et Luana, qui habitent à Saint-Germain-et-Mons, en Dordogne (24), obtiennent un permis de construire en décembre 2022 auprès de la mairie, signent l’achat d’un terrain d’un hectare en janvier et commencent les travaux de leur future maison , en février. Jusque-là, rien d’anormal. Mais c’est à partir de là que les ennuis des nouveaux propriétaires commencent. Une fois bâtie, cette demeure posera problème à deux de leurs voisins : au lieu de la montagne, ces derniers auront droit à une vue sur un pavillon certes neuf mais qui modifiera sensiblement le paysage.

Mécontents, les plaignants déposent un recours contentieux devant le tribunal administratif pour faire stopper le chantier et annuler la construction de la maison. « Ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois suivant le premier jour d’affichage du permis sur le terrain », précise Maître Julien Guégan, avocat en droit d’urbanisme qui ajoute qu’« aucune solution n’existe pour éviter ce recours, si ce n’est de bien se renseigner sur son voisinage ». « En revanche, on peut limiter le risque d’annulation du permis en s’entourant d’un architecte et éventuellement d’un avocat. »

Malgré la contestation des voisins, le chantier se poursuit. « Ce recours n’est pas suspensif et dure environ deux ans , justifie l’expert juridique. Pour espérer obtenir la suspension rapide du chantier, les plaignants auraient dû lancer une procédure d’urgence (en référé), de deux mois en moyenne .» Le 15 septembre, le verdict tombe et c’est le coup de massue pour Jérémy et Luana. Le tribunal administratif de Bordeaux annule le permis de construire. La juridiction dit se baser sur le Plan local d’urbanisme qui vise à « préserver les espaces agricoles » et à « limiter le développement urbain résidentiel » dans les communes rurales de la Communauté de communes bergeracoise.

La maison sera-t-elle détruite?

Quid de la suite? La maison devra-t-elle être démolie ? Jérémy et Luana devront-ils dédommager leurs voisins? Rien n’est encore décidé. « L’annulation du permis n’implique pas la démolition de la maison , souligne Me Guégan. Si les plaignants la réclament, ils doivent se tourner vers un tribunal judiciaire. Mais elle est rarement décidée pour sécuriser notamment les projets des promoteurs. » Dans l’affaire qui nous occupe, si les plaignants semblent d’accord pour ne pas faire détruire la demeure, l’un des deux ne souhaite pas en rester là, contrairement à l’autre.

Ce qui fait craindre aux propriétaires d’avoir à verser un dédommagement à leurs voisins. « Nous avons déjà demandé de l’argent à nos familles et avons interrompu nos projets de mariage et de bébé. Ça peut durer des années! Nous voudrions juste que ça s’arrête », racontent Jérémy et Luana, cités par Sud Ouest. « L’arrangement financier ne cassera pas l’annulation du permis , prévient Julien Guégan. La construction aura une existence réelle mais illégale. Et les plaignants ont dix ans pour changer éventuellement d’avis sur la démolition de la maison. »

Une sacrée épée de Damoclès au-dessus de la tête des propriétaires. Sans compter le préjudice que causera la décision de justice au moment d’entreprendre des travaux ou de vendre leur logement qui risque de perdre beaucoup de valeur. « S’ils estiment que la mairie est fautive, les propriétaires peuvent se retourner contre elle et réclamer une indemnité auprès du tribunal administratif », conseille l’avocat en droit d’urbanisme.