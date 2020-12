Les visites virtuelles se multiplient

Compliqué de faire visiter les appartements en pleine période de pandémie... À la place de visites classiques, les agents immobiliers tout comme les particuliers se tournent vers le virtuel, véritable engouement en plein confinement. Comment cela se passe-t-il et quels en sont les atouts ?

Bien qu'elles tombent à pic pendant le confinement, les visites virtuelles existaient déjà depuis une vingtaine d'années. Aujourd'hui, elles prennent encore plus d'importance ! En effet, malgré un second confinement assoupli par rapport au premier, avec les déménagements, signatures et états des lieux permis, les visites physiques sont quant à elles très restreintes. Pourtant, le marché de l'immobilier reste dynamique, avec 85,1 % des acheteurs et 82,3 % des locataires poursuivant leurs recherches en novembre, tout ça grâce aux visites virtuelles, plébiscitées par la ministre déléguée au Logement, Emmanuelle Wargon.De nombreuses applications de visioconférences prennent de l'ampleur depuis le début de la pandémie et les restrictions de rencontres en physique. Teams et Zoom au bureau, Skype, WhatsApp, et Facetime dans la sphère privée font désormais partie du quotidien des personnes confinées limitant leurs déplacements. Sans surprise, elles se rendent également très utiles pour organiser des visites virtuelles classiques d'un bien immobilier.Pour accroitre l'expérience client, les visites 3D sont le pari gagnant. Réalisées à l'aide de caméra 3D, elles rendent les visites plus immersives. Il est ainsi possible de zoomer dans tous les axes à 360°, et d'obtenir un résultat très détaillé et précis. Pour organiser des visites 3D, on peut faire appel à des photographes professionnels, qui prennent les images en respectant le protocole sanitaire. On peut aussi regarder l'offre en ligne, notamment My Visit Live, proposant une immersion vidéo à 360°, sans angle mort.L'expérience interactive Parmi les avantages des visites virtuelles figure la possibilité de rencontrer les futurs locataires ou acquéreurs du bien en question. À travers l'appel vidéo via les applications précédemment citées, une visite guidée peut être organisée par le propriétaire qui se rend sur place. L'interlocuteur peut en profiter pour poser toutes ses questions en direct. Sinon, une vidéo peut être réalisée à l'aide de son smartphone, qui sera par la suite transmise aux personnes intéressées. Gagner en visibilité et en clients De façon générale, l'autre avantage des visites virtuelles réside dans le fait d'augmenter la visibilité d'une annonce. Elle sera davantage consultée et suscitera davantage d'intérêts, faisant accroître le nombre de personnes potentiellement intéressées. La cible des clients s'élargit également car il n'y a plus de notion de distance entre le bien et le potentiel acheteur. Les visites virtuelles ont aussi l'avantage de présenter le bien sous son meilleur jour. Gagner en précision et en temps Les visites immersives en 3D permettent de voir des détails auquel on ne ferait pas attention lors de visites classiques. De plus, une visite étant particulièrement chronophage, l'option représentée par le virtuel offre un gain de temps autant aux agents ou particuliers propriétaires, qu'aux clients eux-mêmes.