Les virements instantanés désormais obligatoirement gratuits dans la zone SEPA / iStock.com -Valerii Apetroaiei

Virements instantanés en zone SEPA (Single Euro Payments Area)

Depuis le 9 janvier, de nouvelles règles en lien avec les virements instantanés en zone SEPA (pays de l’Union européenne, pays membres de l’Espace économique européen, Royaume-Uni, Suisse, Andorre, Monaco, Saint-Marin et le Vatican) sont entrées en vigueur. L’objectif ? Sécuriser et simplifier les opérations et rendre ce virement plus accessible. Désormais, le coût des virements instantanés ne peut plus être plus élevé que celui des virements classiques. Or, en France, les établissements bancaires ne facturent pas les virements traditionnels effectués via les espaces bancaires (sites Internet, applications). En conséquence, le virement instantané devient lui aussi gratuit. Pour les clients ne pouvant pas encore recevoir de virements instantanés, les banques avaient jusqu’au 9 janvier pour y remédier. Elles ont en revanche jusqu’au 9 octobre prochain pour permettre à leurs clients d’émettre des virements instantanés. Enfin, les banques européennes n’utilisant pas la monnaie unique bénéficient d’un délai plus long (9 janvier 2027). Certains établissements ont mis en place la gratuité du virement instantané dès le 1er janvier 2025. D’autres ont choisi d’attendre la date limite.

Des opérations plus sécurisées

Le Comité national des moyens de paiement a indiqué que le texte européen (règlement européen UE 2024/886) prévoit également des mesures de sécurité spécifiques dont, entre autres, « l’obligation pour [les prestataires de services de paiement] de proposer gratuitement un mécanisme systématique de confirmation de la cohérence entre le nom du bénéficiaire et l’IBAN saisis ». Au cours du premier semestre 2023, avec 0,039 %, le taux de fraude des virements instantanés était 20 fois plus élevé que celui des virements classiques. Ce dernier reste l’option préférée des Français mais cela pourrait changer avec la gratuité du virement instantané. En 2023, le virement instantané représentait un peu plus de 6 % des virements contre 3,8 % en 2022 (données de l’Observatoire de la sécurité des moyens de paiement auprès de la Banque de France). Le virement instantané doit être choisi uniquement quand vous avez la certitude que le destinataire du paiement est de confiance. Contrairement au virement classique, il ne peut pas être annulé. En cas d’arnaque, vous ne bénéficiez donc pas d’un délai de 24 ou 48 heures pour annuler votre virement. Bien que pratique, le virement instantané doit donc être utilisé avec prudence.

Promouvoir les virements instantanés au sein de l'UE

L’Union européenne a choisi de mettre en place ces diverses règles plus tôt que prévu afin de faire du virement instantané un moyen de paiement hautement utilisé, en éliminant les barrières tarifaires et en harmonisant les pratiques au sein de l'UE. Si vous avez des questions sur le virement instantané, rapprochez-vous de votre conseiller bancaire.