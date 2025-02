Les villes les plus prisées des acheteurs immobiliers en France

Certaines villes de France sont recherchées des acheteurs, en conséquence leur prix au m² augmente.

Sommaire:

Le marché immobilier retrouve des couleurs

De forts contrastes côté prix dans les villes de France

La demande d’immobilier est en forte hausse

Le marché immobilier retrouve des couleurs

La reprise économique et transactionnelle semble s’amorcer dans le secteur immobilier. Après un fort recul des prix et du volume de transactions au premier trimestre 2024, les ventes immobilières ont retrouvé du dynamisme dans la seconde partie de l’année. Le volume annuel de transactions est estimé entre 770.000 et 800.000. C’est moins qu’en 2023 (900.000 transactions) et qu’en 2022 (1,1 million de transaction), mais la tendance baissière semble se stabiliser. Le pouvoir d’achat immobilier progresse. L’assouplissement de la politique monétaire de la BCE a permis une baisse des taux d’intérêt des crédits accordés aux particuliers. En un an, ils sont passés de 4,35% à 3,5%. Ce recul a permis aux ménages d’acquérir jusqu’à 5 m² de plus en un an. En outre, la possibilité de souscrire un crédit est de nouveau ouverte pour des ménages dont le taux d’endettement de 35% était atteint.

De forts contrastes côté prix dans les villes de France

Selon le baromètre Se Loger et Meilleurs Agents, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024, les prix ont progressé de +0,4%, après un repli de -1,8% en 2023. Le mètre carré coûte en moyenne 3017 euros en France. Le segment rural est en hausse de 2,1%. À l’inverse, on enregistre un recul de -0,2% dans les 10 plus grandes villes de France, et -0,7% pour le Top 50. Des écarts marqués se dessinent. Parmi les grandes métropoles, quatre affichent une hausse des prix des appartements:

Marseille, +3,7%. Le prix au mètre carré, appartements et maisons confondus, s’établit à 3710 euros.

Nice, +1,9%, avec 5156 euros le mètre carré.

Bordeaux, +1,6%, avec 4444 euros le mètre carré

Toulouse, +0,6%, avec 3553 euros le mètre carré.

D’autres grandes villes continuent de subir des baisses importantes. C’est le cas de Nantes (-6%) et Lyon (-5,4%). À Paris, les prix restent stables (-0,4%), avec une moyenne de 9355 euros par mètre carré. Des disparités sont notables entre les arrondissements, voire au sein des quartiers.

Les villes moyennes et les zones rurales affichent des progressions tarifaires importantes:

+9,4% à Amiens,

+5,4% à Bourges,

+5,1% à Colmar,

+5% à Besançon,

+4,9% à Antibes,

+3,8% à Nancy,

+3,5% à Angers,

+3,4% à Toulon,

+3,2% à Perpignan.

La demande d’immobilier est en forte hausse

En un an, les projets d’achats immobiliers des ménages français se sont concrétisés. Ils ont progressé de 10%. Cette tendance s’observe dans les zones rurales (+6%). Elle est encore plus marquée dans les dix plus grandes villes de France, où le nombre de candidats à l’achat a bondi de près de 24%. La hausse de la demande est particulièrement forte à Bordeaux (+38%), Toulouse (+37%) et Paris (+31%). Le délai de commercialisation moyen s’échelonne de 62 jours à Strasbourg à 95 jours à Nantes.