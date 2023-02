Les ventes de maisons neuves chutent à un point jamais atteint, même en 2008

La maison individuelle, pourtant plébiscitée par les Français, est à la peine, selon le syndicat de constructeurs Pôle Habitat FFB.

Avis de tempête. Les ventes de maisons neuves en secteur diffus (par opposition aux lotissements) s’écroulent de 31,3% sur un an, et même de 38% au quatrième trimestre 2022, une dégradation jamais observée auparavant chez les constructeurs, même à la suite de la crise des subprimes de 2008, s’alarme le Pôle Habitat FFB, une organisation représentative des constructeurs, promoteurs, aménageurs et rénovateurs. Ainsi, les ventes de maisons neuves en 2022 passent sous la barre des 100.000, avec 96.000 maisons vendues. Un effondrement des ventes qui n’épargne aucune région.

« La digue que représentait la maison individuelle a cédé. Les voyants sont rouge vif », souligne Grégory Monod, président du Pôle Habitat FFB. Et pourtant, la demande reste soutenue mais les acquéreurs et les professionnels rencontrent des difficultés grandissantes. L’inflation et la hausse du coût des matériaux (acier, aluminium, bois...) jouent un rôle majeur selon Pôle Habitat mais les ajustements budgétaires pèsent aussi dans la balance comme le « rabotage » du prêt à taux zéro (PTZ) qui favorise l’achat d’une résidence principale pour les primo-accédants en leur faisant profiter d’un prêt avec un taux d’intérêt de 0%.

Ce prêt aidé se recentre désormais sur les zones où le marché locatif est tendu. Il permet de financer jusqu’à 40 % du coût total de votre achat immobilier hors frais de notaire, dans les zones A bis (Paris et quelques communes en petite couronne), A (Lyon, Marseille...) et B1 (Toulouse, Bordeaux...),mais jusqu’à 20 % seulement dans les zones B2 (Angers, Troyes...) et C (communes du Tarn, de la Creuse...).

Vers un bouclier logement?

« Des freins financiers jusque-là masqués par une période de taux anormalement bas. Mais maintenant les taux de crédit remontent », analyse Grégory Monod. Les prix de vente eux aussi ont augmenté entre 2020 et 2022 de 14%.Sans compter la nouvelle réglementation environnementale des bâtiments neufs, RE2020, et le zéro artificialisation net (ZAN), qui vise à limiter l’étalement urbain. « Les collectivités anticipent trop le ZAN alors que c’est un objectif fixé pour 2050 », regrette le président du Pôle Habitat.

Face à ce constat des plus pessimistes, le syndicat professionnel en appelle à mettre en place un «bouclier logement», à l’instar du bouclier tarifaire sur les prix de l’énergie. Il repose sur plusieurs piliers dont le prolongement du PTZ jusqu’à fin 2024 alors qu’il s’arrête officiellement fin 2023 et le rétablissement du PTZ à 40% sans discrimination territoriale. « Il faut noter que le coût budgétaire du PTZ s’avère plus que contenu: il s’élevait en 2021 à 1,1 milliard d’euros, bien deçà du plafond de 2,1 milliards d’euros fixé au Code général des impôts », note le Pôle Habitat. Il souhaite que la maison individuelle soit incluse dans le dispositif Pinel. En effet, il n’est plus possible de défiscaliser sa maison individuelle en loi Pinel depuis 2021.

Surtout que ce n’est pas la rénovation énergétique des logements anciens ou la mobilisation des logements vacants qui suffiront à loger tous les habitants selon le Pôle habitat: « La rénovation énergétique des logements anciens est nécessaire mais le coût de la rénovation est plus élevé que celui de la construction neuve. Concernant les logements vacants, ils ne sont pas forcément mobilisables. Cela ne suffira pas à répondre aux besoins en logements », assure-t-il. Dans l’ancien, le discours des notaires du Grand Paris n’est pas plus optimiste. En Île-de-France, le marché de la maison connaît une baisse d’activité de 9% en 2022. Les prix ne baissent pas pour autant mais ralentissent seulement (+3,3% en fin d’année contre +5,5% au troisième trimestre 2022). « La solvabilité des ménages s’est dégradée, particulièrement pour les maisons dont l’engouement semble se terminer », conclut Me Élodie Frémont, notaire à Paris.