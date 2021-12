Les Trigano et Korian veulent donner un coup de jeune aux résidences seniors

(Crédits photo : Unsplash - Nick Karvounis )

Le groupe de maisons de retraite Korian a noué un partenariat avec les fondateurs de Mama Shelter pour une marque de résidences seniors d'un genre nouveau.

Le groupe de maisons de retraite Korian annonce mardi avoir noué un partenariat avec l'entrepreneur Serge Trigano et son fils Jérémie Trigano, fondateurs de l'enseigne hôtelière urbaine Mama Shelter, pour créer une nouvelle marque de résidences seniors destinée aux seniors urbains et actifs. Avec pour ambition de «bousculer les codes de l'habitat des seniors en créant des lieux de vie d'un nouveau genre», les partenaires prévoient de créer une dizaine d'établissements en France, dont le premier ouvrira en «avril ou mai» 2022 à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) et comptera 110 appartements, du studio au trois pièces avec une surface allant de 27 à 74 mètres carrés.

Si sa commercialisation est un succès, d'autres résidences, des «lieux chaleureux à destination des baby boomers actifs» - à partir de 70 ans - ouvriront à l'horizon 2022-2023 à Vincennes (Val-de-Marne), Nancy, Toulouse, Caen, Compiègne, Gien, ont précisé les partenaires lors d'une conférence de presse. Et des ouvertures à l'étranger - Allemagne, Maroc, Tunisie, etc. - pourraient suivre.

Des anciens du Club Med

Décorée «comme une maison de vacances chic et cosy» par l'architecte d'intérieur Sandra Benhamou, avec des espaces partagés - bar, salle de fitness, sauna, salon de coiffure, salle de cinéma -, la première de ces Casa Barbara offrira une restauration élaborée par le chef Pierre Gagnaire. Un couple d'hôtes, «des anciens du Club Med», y vivra avec ses enfants et «donnera de l'âme» au lieu, a affirmé lors d'une conférence de presse Serge Trigano, dirigeant dans les années 1990 du Club Méditerranée cofondé par son père Gilbert.

«J'ai commencé ma vie dans les villages de cases d'un certain club de vacances à l'époque des Bronzés... Cela pouvait être une bonne suite de m'intéresser aux baby boomers», a-t-il dit. Ces lieux sont «pensés pour ces personnes qui abordent aux rives du troisième âge et sont en pleine forme, à la recherche de lieux pour poursuivre une vie sociale active», a déclaré Sophie Boissard, directrice générale de Korian.

Les offres du groupe à destination des «jeunes seniors» - aide à domicile (Petits-fils), colocations en zones rurales (Ages&Vie), résidences services senior (Les Essentielles) - représentent 12% de l'activité, soit 400 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce que le groupe espère «doubler d'ici 2025», a-t-elle dit. Le tarif mensuel réglé par les résidents, comprenant le loyer et l'offre de restauration - Korian étant l'exploitant, épaulé par des investisseurs pour le foncier et les murs - sera de l'ordre de 4.200 euros, certains services (coiffeur...) étant tarifés à part.