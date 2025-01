Les taux de l'immobilier en recul en 2024, selon Crédit Logement/CSA

Le taux moyen des crédits immobiliers a "constamment reculé" en 2024, pour s'établir à 3,38% au quatrième trimestre, contre 4,20% un an plus tôt, tandis que le nombre de prêts accordés est reparti en forte hausse, selon les calculs de l'Observatoire Crédit Logement/CSA publiés mardi.

( AFP / FRED TANNEAU )

"La baisse des taux se poursuit en janvier 2025", indique l'Observatoire, avec un taux moyen "affiché à 3,24%".

Sur la deuxième partie de 2024, ce reflux s'est appuyé sur "trois diminutions des taux de refinancement de la Banque centrale européenne (BCE)", explique l'organisation.

S'il recule, le taux moyen des prêts immobiliers est encore loin de son niveau du printemps 2022, lorsqu'il était encore à peine supérieur à 1%.

Néanmoins, cette baisse des taux, que l'Observatoire Crédit Logement qualifie de "rapide", "traduit la volonté des banques de redynamiser un marché de l'immobilier en récession".

La baisse des taux a encouragé les candidats à l'achat d'un logement et le marché "a maintenant renoué avec son dynamisme passé", assure Crédit Logement: au quatrième trimestre de 2024, la production de crédits - les montants prêtés - a augmenté de 43%, et le nombre de prêts accordés a crû de 50% en glissement annuel.

Les candidats à un emprunt immobilier "ont été rassurés par le ralentissement de l'inflation, le recul des taux de crédits et une offre bancaire plus dynamique", résume Crédit Logement.

Seul indicateur à rester sur la même dynamique que l'année dernière, la durée moyenne des prêts accordés connaît un "allongement inédit", à 249 mois au quatrième trimestre de 2024, soit 20 ans et 9 mois, un mois de plus que l'année dernière. Elle était de 13,6 ans en 2001 et 17,1 ans en 2014.

Selon l'Observatoire, cet allongement de la durée des prêts permet aux banques de compléter "l'effet baisse des taux de crédits" et de faciliter "l'amélioration de la solvabilité de la demande".

Les chiffres annoncés chaque mois par Crédit Logement diffèrent de ceux de la Banque de France.

Les statistiques de la banque centrale ont le mérite de porter sur l'ensemble du marché, contrairement à ceux de Crédit Logement, fruit d'un retraitement sur la base de données partielles.