À l'approche de l'élection présidentielle, le MEDEF (Mouvement des entreprises de France), représenté par Geoffroy Roux de Bézieux, évoque une multitude de réformes qui pourraient avoir un impact concret sur les salariés. Quelles sont ces propositions qui arrivent à l'oreille des candidats ?

Les suggestions du MEDEF aux candidats / iStock-marchmeena29

Suggestions liées au travail

• Plus de flexibilité dans l'organisation du travail Le Medef plaide activement en la faveur du recours généralisé aux forfaits jours, afin de réfléchir à la durée de travail sur l'année. Le concept est simple : l'employeur utilise cette convention afin de définir précisément combien de jours dans la semaine, dans le mois, dans l'année, l'employé va travailler. Pour l'instant, ce forfait est proposé aux cadres et pour qu'il s'impose massivement, le Medef propose qu'il puisse se mettre en place sans négociation d'un accord d'entreprise. Au-delà des forfaits jours, le Medef souhaite que les petites entreprises recourent aux comptes épargnes temps (CET) et insiste également sur leur monétisation. Les jours placés en CET peuvent aujourd'hui être transformés en argent, sauf ceux de la 5ème semaine de congés payés. Le Medef entend supprimer cette exception et souhaite que les sommes perçues soient défiscalisées. • Une meilleure rémunération Selon Geoffroy Roux de Bézieux, la situation actuelle est exceptionnelle. Dans de multiples secteurs d'activité, les salariés sont en situation de force : pour être recrutés, certains secteurs - comme celui de la restauration - n'auront d'autre choix que d'augmenter les salaires proposés. Ainsi, les discussions salariales en cours devraient aboutir à une meilleure rémunération dans plusieurs branches. Par ailleurs, pour mieux partager la valeur créée par l'entreprise, le Medef propose de pérenniser la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, dite prime Macron, instaurée en 2019. Cette prime exonérée d'impôts et de cotisations sociales s'adresse aux salariés des entreprises de moins de 50 salariés, qui peuvent recevoir jusqu'à 2000€ de prime. Concernant une éventuelle hausse du Smic annoncée par certains candidats à la présidentielle, Geoffroy Roux de Bézieux y est plutôt défavorable. Les conséquences seraient une hausse des prix des entreprises, risquant de perdre des parts de marché face à la concurrence internationale, ou une diminution des marges et donc des investissements. • Mieux encadrer les formations Le succès du CPF (compte personnel de formation) est indéniable, prouvant que les salariés peuvent à tout moment se former. Cependant, afin de mieux encadrer le CPF et d’éviter d'en abuser, les salariés devront désormais demander l'accord de leur employeur pour utiliser une partie des droits acquis au titre du CPF. Geoffroy Roux de Bézieux suggère également de recentrer les formations afin qu'elles apportent les compétences attendues sur le marché du travail. Pour les salariés en transition professionnelle, il existe depuis 2019 un projet leur permettant de financer des formations tout en continuant à percevoir une partie de leur rémunération. Pour mieux s'adapter aux demandes du marché, le Medef suggère que ce projet de transition professionnelle insiste sur les régions manquant de main-d'œuvre ou sur les secteurs en demande d'emploi. • Protéger les salariés en contrat court En 2017, ces salariés en contrat court - c'est-à-dire de moins d'un mois - étaient près d'1,2 million selon l'Insee. Pour mieux les protéger, le Medef suggère que ces salariés aient également droit à une complémentaire santé d'entreprise et souhaite les accompagner davantage dans leur mobilité géographique et professionnelle, grâce à des formations. • Une réforme du système de retraite Tout d'abord, le Medef souhaite relever l'âge de départ à la retraite à 65 ans, à la place de 62 ans aujourd'hui. Cela ne change en rien sa volonté d'encourager les départs à la retraite pour les carrières longues et pour pénibilité. De même, pour obtenir une retraite à taux plein, le Medef insiste sur un allongement de la durée de cotisation : passer de 43 ans d'après la réforme Touraine à 44 ans de cotisation. Il s'agirait d'augmenter la durée d'un trimestre de cotisation tous les ans. Par ailleurs, l’organisation patronale souhaite supprimer les régimes spéciaux.

Suggestions liées à la transition écologique

• Des investissements nécessaires Alors qu' "on nous demande tout simplement de changer complètement la manière dont on produit aujourd'hui", Geoffroy Roux de Bézieux estime que la quantité d'investissements pour réaliser la transition écologique est largement sous-estimée. Pour la France, il faudrait "plusieurs centaines milliards d'euros", pour financer les transitions numériques, climatiques et notre modèle social. Le président du Medef souhaite que les impôts de production des entreprises soient ramenés à leur moyenne européenne et plaide pour une fiscalité juste des Gafam ainsi qu'une taxe carbone aux frontières. • Respecter les accords de Paris Désormais, les accords de libre-échange ne devront être signés que s'ils respectent les Accords de Paris. Selon M. de Bézieux, il faudrait désormais parler de planification écologique, car les entreprises ont besoin d'avoir une vision à long terme. Enfin, parmi les suggestions en matière de transition écologique figure la relance de la production d'énergie nucléaire et la volonté de décarboner le mix énergétique.