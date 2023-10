Les solutions de placement pour réduire votre impôt sur le revenu 2023

Il existe encore des opportunités pour alléger votre fiscalité avant la fin de l’année. (Crédit photo : Shutterstock)

Il est encore temps de mettre en œuvre des stratégies de défiscalisation pour vos revenus 2023. Découvrez les solutions de placement pour alléger votre fiscalité avant la fin de l'année.

Alors que la clôture de l'année fiscale 2023 approche à grands pas, la défiscalisation devient un sujet brûlant pour toutes les personnes soucieuses de réduire leur impôt sur le revenu. Heureusement, il existe encore des opportunités pour alléger votre fiscalité avant la fin de l'année. Explorons dans cet article diverses solutions de défiscalisation.

Le Plan d'Épargne Retraite (PER)

Le PER est un produit d'épargne vous permettant de constituer un capital qui vous sera redistribué lors de votre départ à la retraite. Il offre des avantages fiscaux non négligeables. En effet, les versements volontaires sont déductibles de votre revenu imposable, dans la limite d'un plafond fixé à 10 % des revenus professionnels, soit 32 909 euros pour 2023. Vous bénéficiez également du plafond des trois années précédentes s'il n'a pas été utilisé. L'avantage fiscal du PER devient surtout intéressant à partir de la tranche marginale d'imposition à 30 %, et encore plus pour les contribuables imposés à 41 et 45 %.

Les travailleurs indépendants disposent d'un plafond spécifique égal à 10 % de leur bénéfice imposable (dans la limite de huit fois le PASS 2023), auxquels s'ajoutent 15 % de la fraction du bénéfice imposable comprise entre un et huit PASS 2023, soit une déduction maximale de 81 384 euros.

L'immobilier

L'immobilier défiscalisant , via des dispositifs tels que la Loi Pinel et la Loi Malraux, offre des opportunités de réduction d'impôts significatives. Chaque dispositif dispose de ses propres conditions d'éligibilité.

La Loi Pinel permet une réduction d'impôt sur le revenu égale à 12 %, 18 % ou 21 % du montant investi (dans la limite d'un investissement de 300 000 euros) dans un bien immobilier neuf. En contrepartie il faut s'engager à louer le bien pendant respectivement 6, 9 ou 12 ans et à respecter le plafond de loyer et de ressources pour les locataires.

L'investissement en Loi Malraux est aussi envisageable, permettant d'investir dans la restauration d'immeubles protégés au titre des monuments historiques. Son avantage est de 22 à 30 % des dépenses de rénovation selon la localisation du bien.

Investir dans les bois et forêts

Vous pouvez investir dans les bois et forêts via un groupement forestier d'investissement (GFI). S'il s'agit d'un GFI en cours de création, une réduction de 25 % s'applique pour un investissement maximal de 50 000 euros pour une personne seule et 100 000 euros pour un couple. Pour une acquisition de parts de GFI sur le marché secondaire, la réduction est de 18 % dans la limite de 5 700 euros pour une personne seule et 11 400 euros pour un couple.

Par ailleurs, cet investissement intéresse également ceux qui souhaitent préparer la transmission de leur patrimoine puisqu'il permet de bénéficier d'un abattement fiscal de 75 % sur les droits de succession.

Soutenir les entreprises régionales ou innovantes

Les FIP (Fonds d'Investissement de Proximité) ou FCPI (Fonds Communs de Placement dans l'Innovation) permettent une réduction d'impôt conséquente tout en soutenant des entreprises régionales ou innovantes. Les FIP investissent dans des PME régionales et les FCPI dans des PME innovantes non cotées en bourse. Les souscripteurs de parts de FIP et FCPI bénéficient de réductions d'impôt sur le revenu de 25 % en 2023 (30 % en Outre-mer et en Corse). L'investissement maximal est fixé à 12 000 euros par personne ou 24 000 euros par couple.

Soutenir le cinéma

Les Sociétés pour le Financement de l'Industrie Cinématographique et de l'Audiovisuel ( SOFICA ) sont des véhicules d'investissement qui permettent de financer des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles. En contrepartie de cet investissement, il est possible de bénéficier d'une réduction d'impôts sur le revenu est égale à 30 % des sommes versées, et jusqu'à 48 % pour certaines SOFICA agrémentées (films ou séries à très petit budget). Le montant des versements est limité à 18 000 euros par an et par foyer fiscal.