Les SCPI de Sofidy acquièrent un portefeuille de six hôtels allemands

Tirant profit du fort rebond enregistré par l’activité hôtelière depuis la fin de l’épidémie de Covid-19, Sofidy annonce avoir signé l’acquisition de six hôtels B&B situés en Allemagne, offrant une capacité de 902 chambres. Ces établissements sont répartis sur l’ensemble du territoire allemand, dans des grandes villes bénéficiant à la fois d’une bonne dynamique touristique et d’un flux d’affaires important générant une demande forte en hébergement hôtelier.

Trois SCPI et une SCI de Sofidy se sont groupées pour réaliser cette acquisition.

Une approche prudente et sélective dans le contexte actuel

Avec cette opération sur des actifs hôteliers allemands, Sofidy se positionne sur un segment immobilier clairement porteur dans le contexte actuel . Après deux années très compliquées (2020 et 2021) en raison de la crise sanitaire qui a provoqué une quasi-disparition de cette activité pendant de nombreux mois, 2022 a été l’année d’un rétablissement spectaculaire de la fréquentation hôtelière et le début de l’année 2023 confirme cette tendance.

Les actifs les plus résilients ont un potentiel de revalorisation et, contrairement aux bureaux et à la logistique, ils ont déjà subi leur « repricing » au moment de la pandémie. Malgré tous ces éléments positifs, Sofidy se veut très prudente et sélective dans le choix des actifs qui entrent en portefeuille : les villes dans lesquelles sont situés ces 6 établissements sont toutes situées dans des régions économiquement dynamiques (Aix-la-Chapelle, Bonn, Brême, Duisburg, Düsseldorf et Francfort) et les baux longs (25 ans) signés avec l’opérateur B&B sont un gage de pérennité pour les flux locatifs.

« Cette opération s’inscrit parfaitement dans notre stratégie d’investissement qui vise à avoir une approche prudente et sélective » , résume Jean-Marc Peter, directeur général de Sofiy, qui estime avoir « privilégié l’un des segments économiques les plus résilients dans le contexte actuel, orienté davantage sur une clientèle domestique. » « La très longue durée ferme des baux d’exploitation offre par ailleurs de la visibilité à long terme sur les revenus locatifs potentiels de nos véhicules », complète-t-il.

Un opérateur leader de son segment en Allemagne

Pour cette acquisition en Allemagne, Sofidy a mobilisé les SCPI Sofidy Europe Invest , Immorente et Efimmo 1 , ainsi que la SCI Sofidy Convictions Immobilières , ce qui démontre l’ampleur de l’opération, dont le montant n’a pas été dévoilé dans le communiqué de la société de gestion .

Pour sécuriser les revenus locatifs générés, de nouveaux baux d’une durée ferme de 25 ans ont été négociés avec le groupe hôtelier B&B Hotels qui reprend l’exploitation de ces établissements. Ces derniers vont par ailleurs bénéficier « d’un ambitieux plan de rénovation des chambres et des installations techniques ».

« Cette acquisition reflète bien nos convictions en matière d’investissement hôtelier » , analyse Jean-François Le Dren, directeur adjoint des investissements Europe de Sofidy. « La résilience des segments économique et midscale n’est plus à prouver. Les emplacements sont d’une rare qualité et nous apprécions le sérieux et la solidité de l’opérateur B&B Hotels, leader sur son marché en Allemagne avec plus de 165 hôtels. »

Investir dans une SCPI de Sofidy Retrouvez cet article sur Primaliance.com