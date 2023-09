Les réquisitions de logements étudiants pour les JO suspendues par la justice

Le tribunal administratif a donné raison au syndicat étudiant qui estimait que le Crous ne pouvait pas limiter unilatéralement les baux de certaines de ses résidences au 30 juin 2024.

C’est une victoire pour les étudiants qui louent un logement Crous en Île-de-France. Jeudi, le tribunal administratif de Paris a suspendu la volonté du Crous de de limiter au 30 juin 2024 l’occupation des logements dans certaines résidences universitaires lors des JO 2024 . « Le tribunal de Paris nous a donné raison! Il reconnaît l’abus de pouvoir du CROUS, qui organise la vacance en faisant partir les étudiant-e-s pour s’assurer de pouvoir loger les volontaires et partenaires des Jeux Olympiques au 01 juillet 2024 », se réjouit le syndicat Solidaires étudiant-e-s.

Le Centre national des œuvres universitaires et scolaires réagit aussi à la décision de justice : « Cette décision ne remet pas en question le sens de la mise à disposition de logements vacants pour l’accueil des personnels mobilisés pour les Jeux Olympiques, mais bien la manière dont elle a, à ce stade, été organisée. Le Cnous proposera très prochainement de nouvelles modalités de consultation et de contractualisation permettant la mise en œuvre du projet .» De son côté, la ministre de l’Enseignement supérieur, Sylvie Retailleau, se défend sur Twitter en assurant: « Non, il n’a jamais été envisagé de priver un étudiant de logement pendant les jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 ». Les étudiants qui souhaitent conserver leur logement durant l’été prochain devaient bénéficier d’un relogement dans une résidence à proximité et de la prise en charge des coûts de déplacement.

Plus de 3000 logements issus de 12 résidences, sur les 154 du Crous Île-de-France, devaient voir leur convention conclue jusqu’au 30 juin 2024 au lieu du 31 août 2024. Le syndicat d’extrême gauche Solidaires Etudiant-e-s avait décidé de saisir la justice la semaine dernière . « La loi du 26 mars relative aux JO permet de mettre à disposition du Comité d’organisation des JO les logements laissés vacants par les locataires, et non de les forcer à partir en leur imposant une convention qui se termine le 30 juin 2024 », dénonçait alors le syndicat. Une décision pour le Crous de Versailles est attendue ultérieurement.