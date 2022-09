Les propositions de Terra Nova pour économiser l'énergie

Le think tank Terra Nova a publié une note en août dernier, composée de 14 mesures pour économiser l’énergie et arriver à une sobriété énergétique afin d’éviter les pénuries d’énergie cet hiver. Terra Nova préconise une consommation plus raisonnée, que ce soit individuellement ou collectivement.

Terra Nova propose des mesures pour économiser -iStock-Olivier Le Moal

La menace de pénuries d’électricité cet hiver

Entre la guerre en Ukraine, et le ralentissement de nos centrales nucléaires, la France est plus que jamais menacée de rencontrer des pénuries d’énergie cette hiver. Un problème majeur que le gouvernement tente de résoudre, notamment avec la loi Climat et Résilience. Mais le think tank Terra Nova juge ces mesures insuffisantes et en a donc proposé 14 nouvelles. L’idée est de faire de ce combat un projet collectif, à l’aide de mesures réalistes qui prendront en compte les inégalités pour ne pas exclure les ménages les plus modestes.

Des efforts individuels et collectifs

Pour le think tank, pas question d’un « retour à la bougie ». L’association prône une sobriété énergétique qui se traduirait par des « changements d’usage, de comportement ou de pratique de consommation engendrant une baisse de consommation d’énergie ». Concrètement, cela passerait par demander aux citoyens des efforts individuels. Comme prendre des douches plus courtes, moins chauffer son logement l’hiver, ou moins le refroidir l’été. Éteindre la lumière lorsque l’on quitte une pièce et penser à couper son wifi quand il n’est pas utilisé. Mais Terra Nova insiste bien sur l’importance des efforts collectifs. L’association indique qu’il est vain de demander des efforts individuels aux citoyens, si derrière l’exemple n’est pas montré. Pour cela, il s’agirait de limiter les éclairages nocturnes publics, ainsi que les panneaux publicitaires lumineux, ou encore la climatisation dans les enseignes qui gardent leurs portes ouvertes. L’idée est d’éviter de donner aux particuliers le sentiment qu’ils sont les seuls à « porter l’effort ».

Commencer par appliquer les lois déjà existantes

En plus des efforts individuels et collectifs sur la consommation d’énergie, Terra Nova invite l’exécutif à faire appliquer les lois déjà existantes. Comme l’interdiction des chauffages en terrasse, ou la limite de chauffage et de climatisation dans les bâtiments publics. Mais aussi l'extinction des enseignes lumineuses pendant la nuit, et la fermeture avec des portes de tous les meubles réfrigérés dans les hypermarchés.

Des idées faciles à mettre en œuvre

L’association propose également de supprimer de façon progressive le bouclier tarifaire, « tout en renforçant le chèque énergie pour les plus précaires ». Une mesure qui permettrait aux citoyens de limiter leur consommation en énergie compte tenu du prix élevé de cette dernière. Les souscriptions à des tarifs à pointe mobile sont également plébiscitées afin de réduire la consommation lors des pics de tension. Pour conclure, Terra Nova recommande la mise en place d’un « bulletin météo » de l’énergie, afin que chaque citoyen soit informé en temps réel des réserves d’énergie dans le pays. Une idée qui permettrait de sensibiliser les Français et donc de faciliter l’effort de consommation.