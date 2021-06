Les plateformes permettant d'identifier les entreprises à reprendre se multiplient

Grâce à ces plateformes, les entreprises en difficulté peuvent être mises en contact avec des potentiels repreneurs. (Pixnio / Vojtech Okenka)

Il existe plusieurs plateformes permettant de trouver des entreprises qui ont besoin de repreneurs. Cette année, les experts-comptables et les greffiers ont lancé leurs propres plateformes qui ont rejoint celle de la Chambre des métiers et de l'artisanat ou Fusacq, la leader du marché.

La crise sanitaire a mis à mal l'économie. Certaines entreprises ont déjà disparu, d'autres encore ont du mal à se relever. Toutefois, leurs jours ne sont pas comptés si un repreneur se manifeste. Dans cet esprit, les greffiers des tribunaux de commerce (Infogreffe) ont proposé leur base de données de la reprise des PME-TPE en avril, deux mois après celle des experts-comptables. Mais d'autres acteurs de ce secteur de la reprise occupaient la place.

« Si on en retranche les cessions à un salarié, un proche ou un confrère, et les commerces, en réalité le marché est assez confidentiel, on compte 6 à 9.000 cessions par an de TPE-PME », affirme aux Echos Damien Noël, PDG fondateur de Fusacq, la place de marché leader du secteur. Il faut pour cela les répertorier.

Les entreprises en redressement

Sur la plateforme des greffes des tribunaux, on trouve les entreprises en redressement judiciaire. Les candidats au rachat peuvent se positionner, moyennant un prix entre 50 et 150 euros l'abonnement. Les greffes mettent en avant le sérieux des informations fournies. Des coachs professionnels peuvent accompagner les repreneurs.



De son côté, l'Ordre des experts-comptables a lancé sa plateforme « Reprise » en février 2020. Il s'agit de faire remonter les projets de cession de leurs clients. L'inscription sur le site est gratuite. Les candidats donnent leur profil et motivations et ce sont les experts-comptables qui reviennent vers eux.

Fusacq, leader du marché

« Entreprendre » la plateforme de la Chambre des métiers et de l'artisanat (CMA) répertorie toutes les ventes dans le secteur. On compte 5 300 annonces. Tout y est : l'activité, le chiffre d'affaires, le prix de vente. Enfin, sur Fusacq, on trouve 1 600 annonces en ligne. Ce sont 200 dossiers de reprises qui sont traités par mois. Avec les professionnels de la reprise, les banques d'affaires, les avocats ou les cabinets conseil qui lui font confiance : la plateforme est leader du marché.



« Depuis mai 2020, nous avons enregistré une baisse de 20 à 25% des offres de cession alors que le nombre de repreneurs est en hausse de 35% », affirme Damien Noël. Mais la donne va changer dans les mois qui viennent, en raison des commandes qui ont chuté durant la crise sanitaire.