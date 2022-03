Les panneaux solaires colorés, invisibles sur les toits, ont le vent en poupe

Les panneaux solaires ne sont pas uniquement de couleur noire, contrairement aux idées reçues. Des panneaux colorés ornent notamment des bâtiments situés dans des zones protégées.

Le panneau solaire se présente la plupart du temps comme un rectangle de couleur noire. Et pour cause, les teintes sombres sont celles qui absorbent le mieux les rayons du soleil pour les convertir en électricité. Cependant, ces panneaux aux cellules apparentes ne sont pas très discrets et ils dénaturent l’esthétique de certains bâtiments. Des panneaux solaires colorés, presque invisibles sur les toits, concurrencent les panneaux bleutés classiques.

« Fini de transiger entre design et efficacité », scande Oscaro Power, spécialiste des kits solaires à monter soi-même. La société propose depuis février dernier une gamme de panneaux colorés Bisol Spectrum conçus en Slovénie, pensés pour se fondre dans les bâtiments. Un pigment au-dessous du verre colore ces panneaux qui deviennent orange, verts ou blancs et s’adaptent parfaitement à leur environnement. Chez Solaxess, en Suisse, il s’agit « d’un film aux propriétés nanotechnologiques qui permet de colorer un Panneau Photovoltaïque, développé avec le CSEM, Centre Suisse d’Électronique et de Microtechnique », selon Frédéric Clauss, directeur des opérations. Cette technologie permet de couvrir des surfaces de bâtiment (toitures et façades), à la place des panneaux traditionnels et ce, pour des raisons esthétiques.

Mais ces panneaux sont-ils aussi efficaces que les panneaux noirs? « Ils sont un peu moins performants que les noirs , confesse Marie Juyaux, directrice générale d’Oscaro Power. Mais leur performance reste tout à fait acceptable. » Le rendement des panneaux colorés est inférieur de 3 à 4% en moyenne à celui des panneaux classiques. Les panneaux blancs sont les moins performants, cette couleur étant celle qui absorbe le moins les rayons du soleil. « La performance garantie est de 55% pour la couleur blanche », évalue Frédéric Clauss.

Côté prix, les panneaux colorés sont également plus chers: environ 370 euros le panneau contre 200 euros en moyenne pour un panneau solaire noir chez Oscaro Power, sachant qu’il faut compter à peu près 8 panneaux pour une maison. Sur un immeuble, cela dépend de la taille. Ils sont garantis 15 ans chez Oscaro Power, par exemple.

Un argument esthétique

C’est l’argument esthétique qui est surtout mis en avant ici. Les couleurs peuvent se décliner comme chez Solaxess, qui propose 15 couleurs standards. « Les panneaux blancs se fondent parfaitement avec les maisons grecques qui sont très blanches », assure Marie Juyaux, d’Osacro Power. Le «Deep red» et le «Terracotta Orange» se marient avec un environnement méditerranéen tandis que le vert forêt s’accorde avec les milieux boisés ou montagneux. « Ces panneaux permettent notamment de répondre aux exigences des Architectes des bâtiments de France, situé dans des zones protégées, afin de ne pas altérer le paysage. On en a vendu en Corse pour des villages classés ou à Monaco pour des immeubles », explique Marie Juyaux.

Ces panneaux colorés sauront-ils séduire les foyers français sachant que le solaire a le vent en poupe? Au premier trimestre 2021, selon Enedis, ce sont 100.000 maisons qui sont raccordées en autoconsommation individuelle en France contre 3000 en 2015. La France est le 4ème pays d’Europe en termes d’installations photovoltaïques.

Selon Effy , le spécialiste de la rénovation énergétique qui s’appuie sur une enquête de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, l’ADEME, 61 % des Français seraient prêts à se lancer dans l’aventure de l’autoconsommation grâce aux panneaux solaires photovoltaïques. Et ce, pour trois raisons: faire des économies sur leurs factures d’électricité pour 54% d’entre eux, gagner en autonomie en s’affranchissant du réseau de distribution public pour 45% et faire un geste pour la planète en utilisant une énergie renouvelable pour 40%.