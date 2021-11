Il y a quelques semaines, les prix du carburant ont largement augmenté, ce qui a poussé le gouvernement français à prendre des mesures pour une large partie de la population. Quelles sont ces mesures ? Et peut-on s’inspirer de nos voisins européens ?

Les mesures envisageables pour lutter contre la hausse du carburant / iStock-bigtunaonline.jpg

Les mesures envisagées en France

Quid au niveau européen ?

Les pistes du chèque carburant et de la baisse des taxes La première mesure envisagée par le gouvernement français était une « action de court terme », selon les mots du président, et s’orientait autour d’un chèque carburant pour les personnes utilisant leur voiture. Cependant, cette solution est longue à mettre en place et pourrait être complexe car il n’existe pas de fichiers recensant les Français qui utilisent leur voiture pour travailler. Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal avait également évoqué la piste de la baisse temporaire des taxes qui serait « simple, juste et efficace ». L’indemnité inflation comme mesure définitive Finalement, la décision annoncée le jeudi 21 octobre par Jean Castex était l’indemnité inflation de 100 euros versée à 38 millions de Français, c’est-à-dire la partie de la population gagnant moins de 2000 euros nets par mois. Ce dispositif va coûter 3,8 milliards d’euros à l’État et va permettre de répondre à la flambée des prix du carburant mais aussi à celle des produits de consommation. Par ailleurs, cette mesure ne concerne pas que les automobilistes : elle bénéficiera aussi aux salariés du public et du privé, aux travailleurs indépendants, aux personnes en recherche d’emploi et aux retraités. Les salariés verront leurs employeurs leur verser l’aide à la fin de l’année. Les autres bénéficiaires de l’indemnité attendront le geste de l’Urssaf, de Pôle Emploi ou des caisses de retraite. L’indemnité sera versée entre décembre et février : en décembre pour les salariés, fin janvier pour les agents de la fonction publique et plus tard pour les retraitésQue font nos voisins européens face à la flambée des prix du carburant, dans un contexte où il est nécessaire de réduire la dépendance aux énergies fossiles pour répondre à l’urgence climatique ? À cause de l'envolée des cours du pétrole, les prix à la pompe flambent. Les gouvernements européens réfléchissent à des mesures compensatoires. À l’avenir, des pistes de réformes ambitieuses à l’échelle européenne pourraient être examinées. Une baisse des taxes en Allemagne Concrètement, les propositions en Allemagne pour faire face à la hausse des prix à la pompe ne sont pas nombreuses. Le ministre de l’Économie de Bavière discute d’une baisse de la TVA, le BVMW qui représente les intérêts des TPE et PME souhaiterait une réduction temporaire de la taxe sur les énergies fossiles, et le ministère des Transports souhaiterait alléger rapidement le budget des automobilistes allemands. La TVA abaissée au Royaume-Uni ? Au Royaume-Uni, outre la hausse du prix du carburant, c’est aussi une pénurie de carburant – en raison d’une pénurie de chauffeurs routiers due au Brexit – qui a inquiété les Anglais. Le gouvernement n’a pas encore annoncé de mesures mais le RAC (Royal Automobile Club) lui a suggéré une baisse de la TVA sur l’essence et le diesel. Les prix plafonnés en Croatie Le gouvernement croate a, quant à lui, adopté un décret plafonnant le prix de l’essence et du diesel au détail jusqu’à la mi-novembre.