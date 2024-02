Les médecins bientôt exonérés d'impôt s'ils exercent après l'âge de la retraite ?

Un sénateur propose d'exonérer d'impôt les généralistes qui travaillent encore au-delà de l’âge légal de départ à la retraite. (illustration) (Orzalaga / Pixabay)

En France, on estime que 87 % des Français vivent dans un désert médical plus ou moins aride. Pour lutter contre ce phénomène, Pierre-Jean Verzelen, sénateur Les Indépendants - République et Territoires (LIRT), va déposer une proposition de loi. Son objectif : inciter les médecins à rester en activité quatre ans après l’âge de la retraite.

Des médecins exonérés d'impôt

« On n’incite pas ou peu les médecins en fin de carrière à continuer leur activité » , estime le sénateur dans un entretien accordé à Capital . Or, selon lui, les jeunes praticiens peinent à reprendre la totalité de la patientèle de leur prédécesseur. « Il en faudrait deux pour pouvoir convenablement prendre en charge les patients » , explique le parlementaire.

Sa proposition de loi vise ainsi à exonérer d’impôt les médecins installés dans une zone de revitalisation rurale (ZRR) décidant de rester en activité quatre ans après l’âge légal de départ à la retraite. « Dans les faits, il y a déjà énormément de médecins qui choisissent de continuer bien au-delà » , a-t-il souligné. Ouvert au dialogue, le sénateur aurait également pensé à un système qui permettrait aux médecins de partir avant les quatre ans tout en continuant de bénéficier de l’exonération s’ils trouvent un remplaçant.

Qui de la totale liberté d’installation ?

Mais cette mesure n'est « qu’un levier parmi les dizaines qui doivent être créés » pour résoudre le problème des déserts médicaux, prévient Pierre-Jean Verzelen. Ce dernier souhaiterait notamment engager une réflexion sur la totale liberté d’installation des médecins ou permettre aux infirmiers de prendre en charge certaines tâches pour soulager les généralistes.

Plus globalement, le sénateur a regretté que ces questions soient peu évoquées. « Elles sont une grosse partie du quotidien des gens et influent beaucoup sur l’état d’esprit général d’un pays » , affirme-t-il.