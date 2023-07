Les livrets attirent de plus en plus les Français, une bonne idée ?

(Crédits photo : Adobe Stock - )

L'attrait des Français pour les placements à capital garantis, sûrs et liquides, qui permettent à tout moment de retrouver intactes les sommes épargnées, assorties de leurs intérêts, n'est plus à démontrer. Le livret A est un parfait exemple de l'engouement des particuliers pour les livrets bancaires, et notamment ceux de l'épargne réglementée.

Ainsi, de janvier à mai 2023, le livret A affiche une collecte de 24,5 milliards d'euros. Soulignons tout de même qu'il s'agit d'un record depuis 2009. Le succès des livrets bancaires semble donc plus que jamais d'actualité en cette période d'inflation et de hausse des taux et nombreux sont les Français qui placent leur argent sur des livrets. Mais est-ce vraiment une bonne idée ? Quels sont les atouts et limites des livrets bancaires ? Comment les utiliser à bon escient ? Toutes nos explications.

Les nombreux atouts des livrets

Le premier avantage du livret bancaire, c'est son accessibilité. En effet, il est possible d'ouvrir un livret de l'épargne réglementée (livret A, LDDS, LEP, livret jeune), ou bien un livret bancaire fiscalisé chez toutes les banques traditionnelles et toutes les banques en ligne. Seules les néobanques ne proposent pas ce type de placement.

De plus, il s'agit d'un placement avec une garantie du capital, même en cas de faillite de la banque chez qui vous détenez votre livret. En effet, les livrets bénéficient d' une garantie de dépôt de l'Etat de 100 000 euros par déposant et par établissement

Les livrets sont aussi des placements très liquides. Vous pouvez récupérer les sommes placées en effectuant un virement bancaire vers votre compte courant, y compris un virement instantané si votre banque vous le permet.

Notez aussi que les livrets de l' épargne réglementée permettent de bénéficier d'une exonération d'impôt et de prélèvements sociaux. Les gains ne sont donc pas fiscalisés.

Enfin, soulignons que les livrets bancaires voient leur rendement fluctuer avec l'inflation. En effet, le mode de calcul du livret A, du LDDS et du LEP prend en compte l'inflation. Notez que le rendement des livrets fiscalisés est également corrélé à l'inflation puisque celle-ci entraîne une hausse des taux directeurs qui se répercute sur le taux d'intérêt des livrets. Ainsi, lorsque l'inflation est en hausse, le rendement des livrets bancaires l'est aussi.

Par exemple, le livret A a vu son taux d'intérêt passer de 1 % à 2 % le 1er août 2022, puis de 2 % à 3 % le 1er février 2023. Il pourrait passer à 4 % le 1er août 2023.

Livret A, LEP, LDDS… Les points de vigilance

Mais attention, le rendement réel des livrets, dans la plupart des cas, n'en reste pas moins négatif. En effet, le taux d'intérêt même s'il suit l'inflation, reste toujours en dessous du niveau de l'inflation. Seule exception notable : le Livret d'Epargne Populaire qui affiche depuis le 1er février 2023 un taux d'intérêt de 6,1 % , bien supérieur à l'inflation qui, en mai 2023, était sur un an de 5,1 %. Mais le LEP ne s'adresse pas à tout le monde. Il est accessible sous conditions de revenus, variables selon votre lieu d'habitation (Métropole ; Guadeloupe, Martinique, et Réunion ; Guyane ; Mayotte).

Compte tenu de la faiblesse du rendement des livrets bancaires, le plus souvent négatif ajusté à l'inflation, il convient de privilégier ce placement pour y conserver son fonds d'urgence (l'épargne de précaution destinée à payer les factures imprévues et urgentes), mais aussi pour financer ses projets de court terme. Les livrets sont toujours à privilégier par rapport au compte courant pour ce type d'usage.

Mais dès lors que vos projets à financer ont un horizon d'investissement moyen terme ou long terme, il sera préférable de vous tourner vers des placements plus risqués mais aussi plus rémunérateurs comme le marché actions avec un PEA ou un compte-titres par exemple, ou bien via les supports en unités de compte d'un contrat d'assurance-vie. Vous pourrez aussi vous tourner vers le marché immobilier, par le biais de SCI ou SCPI (en direct ou via les unités de compte d'une assurance-vie) si vous ne pouvez ou souhaitez pas investir dans un bien en direct.

Soulignons aussi que le fonds euros de l' assurance-vie peut aussi constituer une alternative aux livrets bancaires pour conserver des liquidités. La performance des fonds euros qui en 2022 est remontée pour la première fois en plus de 20 ans, pour atteindre 1,8 %, pourrait encore remonter en 2023. Rappelons toutefois que tous les fonds euros ne se valent pas et l'investisseur doit donc chercher les fonds les plus rémunérateurs et sélectionner les contrats les plus en adéquation avec ses choix d'investissement (le rendement du fonds euros est important, mais aussi les options de gestion ainsi que l'étendue de la gamme de supports en unités de compte). De plus, pour réellement concurrencer les livrets de l'épargne réglementée sur un plan strictement financier, les fonds euros doivent afficher une performance bien supérieure puisque, contrairement aux livrets de l'épargne réglementée, les gains sont fiscalisés. Mais les avantages fiscaux applicables après 8 ans de détention du contrat rendent ce placement fiscalement plus avantageux que les livrets classiques.