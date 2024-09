Les Français font leur entrée dans le top 10 des habitants les plus riches de la planète

Les Français font partie des habitants le plus riches du monde, selon le « Wealth Report 2024 ». (illustration) (Pixabay / angelolucas)

Les habitants les plus riches du monde sont les Suisses. Mais les Français viennent cette année de faire leur entrée dans le top 10 du « Wealth Report 2024 » , classement établi par la société Allianz et publié ce mercredi 25 septembre 2024. L'an passé, elle se situait en 13e position.

Les Français champions du patrimoine immobilier

Dans le détail, la France n'est que 16e du classement « Wealth Report 2024 » quand il n'est question que du patrimoine financier (placements sur livrets, assurances-vie, plans d'épargne, actions...). Notre pays devance l'Allemagne mais se positionne derrière l'Italie, le Royaume-Uni et l'Irlande malgré une hausse de 4 880 euros de ce patrimoine en 2023, rapporte BFM Business .

Mais une fois que l'on ajoute le patrimoine immobilier, la France bondit dans le classement. Avec un patrimoine net moyen (endettement déduit) de 214 980 euros, l'Hexagone quitte la 13e position pour le top 10. Elle se place toujours devant les Allemands (201 240 euros), mais aussi devant les Britanniques (200 970 euros), et les Italiens (182 710 euros). Toutefois, les Français décrochent par rapport au Danois (276 130 euros), aux Néerlandais (274 100 euros) et aux Belges (268 100 euros).

Suisses, Américains et Australiens sur le podium

Le podium des habitants les plus riches est composé des Suisses (577 910 euros), des Américains (439 740 euros) et des Australiens (365 830 euros), selon Allianz. La société d'assurance a déterminé que « le total des actifs financiers s'élevait à 239 000 milliards d'euros à la fin de 2023 » . Le rapport indique la bonne position des Etats-Unis. « Les actifs financiers des ménages américains ont non seulement augmenté deux fois plus vite qu'en Europe occidentale, mais aussi plus vite que la moyenne mondiale et à peu près au même niveau que les actifs financiers chinois » peut-on lire.

Il y a de plus en plus d'individus qui se partagent les actifs financiers. Les 10 % les plus riches de la population mondiale détiennent 85,7 % du total des actifs financiers nets en 2023 contre 91,9 % il y a 20 ans. De même, la classe moyenne grossit dans le monde, augmentant de 78 % « pour atteindre environ 850 millions [de personnes] au cours des deux dernières décennies » écrit Allianz. A noter qu'une personne de la classe moyenne sur trois vient de Chine, et une sur quatre d'un autre pays d'Asie.