Les Français estiment avoir besoin de 467 euros de plus par mois pour vivre sans inquiétude

Pour vivre sereinement, les Français estiment qu'ils ont besoin de 467 euros de plus tous les mois, selon le dernier baromètre du pouvoir d'achat de Cofidis, publié jeudi 16 septembre par Le Parisien . Un chiffre en progression de 40 euros par rapport à 2019.

La moitié des Français estiment d'ailleurs que leur pouvoir d'achat a baissé en dix ans, notamment dans les foyers modestes (59%) et pauvres (64%). Ils sont également 39% à considérer qu'ils vivent moins bien qu'il y a dix ans.

Vers une sortie de crise ?

En cause, l'inflation. Ainsi, 72% des personnes interrogées pointent la hausse des prix de l'énergie, 70% de l'alimentation, 56% de la santé et des assurances et 51% du logement.

Toutefois, souligne l'étude, les Français ont un regain d'optimisme et la sortie de crise se dessine : ils ne sont plus que 39% (-6%) à se dire touchés par la crise et 49% (+23%) des Français s'attendent à une reprise rapide de l'économie.