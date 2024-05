Le point sur l'épargne solidaire-iStock-Khanchit Khirisutchalual.jpg

Qu’est-ce que l’épargne solidaire ?

Un épargnant confie toujours son argent à un intermédiaire qui investit cet argent dans des entreprises. Le placement peut être un livret, un fond d’assurance-vie etc. Mais la logique est toujours la même : l’argent placé est utilisé et en fonction de la façon dont il est utilisé, il va générer des revenus à l’épargnant. Mais les épargnants ne savent pas toujours à quoi sert vraiment leur argent. D’où l’intérêt de l’épargne solidaire. En effet, des placements solidaires servent à financer des structures qui auront une utilité sociale ou environnementale. Cela peut être pour favoriser l’insertion, construire des logements sociaux, ouvrir des microcrédits au particuliers etc.

L’épargne solidaire en quelques chiffres

En 2022, on compte 26,3 milliards d'euros d'encours. Un chiffre en hausse de 7,37% par rapport à l’année 2021. De l’argent qui a permis de générer 841,5 millions d'euros de financements solidaires, mais aussi de reloger 1 440 personnes ou encore approvisionner plus de 8 000 foyers en électricité renouvelable, selon le Baromètre des finances solidaires FAIR.

Le livret solidaire sans risque

Pour placer son épargne dans une démarche solidaire, il existe plusieurs possibilités liées au risque qu’un particulier accepte de prendre. Si un épargnant ne souhaite pas prendre de risque avec ses économies, la solution adaptée est d’ouvrir un livret solidaire de la même manière qu’un livret bancaire traditionnel. Mais ici, les fonds serviront à financer une économie solidaire et sociale. Plusieurs banques proposent des livrets solidaires ainsi que des comptes d’assurance-vie labellisés Investissement Socialement Responsable (ISR). Le label Finansol, acteur incontournable de l’épargne solidaire propose de nombreux placements solidaires dont : des livrets, des actions dans les capitaux d’organismes de solidarité, des comptes à terme, des assurances-vie ou encore des OPCVM.

Les différents produits d’épargne solidaire

Pour les épargnants prêts à prendre des risques avec leur argent, il existe plusieurs produits financiers solidaires. Par exemple, les fonds solidaires sont des investissements dans des entreprises responsables qui adoptent ainsi un comportement respectueux de l’environnement mais aussi des individus. Autrement, les fonds de partages se caractérisent par des investissements où une partie des revenus générés sont reversés à des associations humanitaires. Quant aux investissements solidaires, ces derniers proposent aux particuliers de placer leur épargne uniquement dans des activités solidaires. Ce placement étant un capital-risque, il est nécessaire de passer par un intermédiaire d’investisseurs solidaires. Il en existe de nombreux en France et le label Finansol garantit que les produits financiers qui se présentent comme solidaires le sont réellement. Le label privilégie 4 secteurs d’activité, à savoir : l’emploi et la création d’entreprise, le logement social, les activités écologiques et enfin l’entrepreneuriat dans les pays en développement. Le label Finansol impose un cahier des charges strict avant de livrer sa certification et vérifie que les conditions sont bien respectées dans le temps.