Les Français entretiennent un rapport ambigu et paradoxal avec la ville

Nécessaire pour le travail et la vie sociale, la ville satisfait pourtant de moins en moins les Français pour son cadre de vie. Résultat: ils se replient sur leur logement et boudent les espaces communs, en dehors des jardins.

La ville serait-elle devenue un mal nécessaire? Depuis la crise sanitaire qui a souligné tous les défauts de la vie urbaine à un moment où l’on ne pouvait plus profiter d’aucun de ses avantages, le désamour entre les Français et la ville n’a jamais été aussi fort. Certes, les grandes aspirations au départ vers la campagne ne se sont pas concrétisées dans la plupart des cas mais l’insatisfaction gronde. Pour en avoir le cœur net, le groupe Quartus qui se définit comme un «ensemblier urbain» a commandité en décembre dernier auprès de BETC une étude qualitative auprès de 1500 personnes afin de faire le point sur ce désamour et entrevoir des pistes pour l’avenir.

«Nous avons voulu lancer cette étude à ce moment riche et particulier, souligne Emmanuel Launiau, président du groupe Quartus. Nous sortions de la crise Covid, le défi écologique devenait une réalité pour tous et la crise économique était là. C’est un moment charnière où il nous faut des informations pour nous aider à faire notre métier, souvent stigmatisé ou caricaturé, dans cette ville qui ne fait plus rêver.» Et l’étude a tenu ses promesses, confirmant certaines intuitions ou pistes tracées de longue date mais apportant aussi de vraies surprises.

Les beaux immeubles réservés aux riches

On y apprend notamment que 76% des sondés craignent que la ville devienne étouffante à cause du réchauffement climatique ou encore que 67% des Français se déclarent éco-anxieux. Pire encore, la ville est perçue comme un lieu creusant les inégalités notamment du fait des prix de l’immobilier. Pas moins de 80% des sondés estiment ainsi que les beaux immeubles sont réservés aux riches. Quant au vivre ensemble, il est aussi sacrément écorné: les Français avouent volontiers que moins ils voient leurs voisins, mieux ils se portent. Ils sont ainsi: 72% à considérer l’anonymat comme une bonne chose en le qualifiant de forme de liberté.

«Malgré tout ces aspects négatifs et ce rejet, cette étude c’est aussi un appel à faire la ville autrement, une ville qui réponde aux enjeux actuels, estime Christine Leconte, présidente du conseil national de l’ordre des architectes. Il faut retrouver un sens à la ville, mettre de la qualité architecturale dans la densité et retrouver ce qu’est l’espace commun. Il y a sans doute quelque chose à faire du côté du jardin, que 70% des sondés sont prêts à partager.» L’occasion peut-être de faire revenir dans nos villes des typologies de logements plus variées avec des maisons accolées, des venelles piétonnes, des terrasses et des jardins superposés notamment. «La ville du futur, ça n’existe pas, il faut simplement trouver le futur de la ville», souligne-t-elle.

«Dans la ville, le stock de tous les bâtiments est bien plus important que le flux des constructions neuves, rappelle l’architecte et urbaniste Alexandre Chemetoff, la ville de demain ressemblera donc beaucoup à celle dans laquelle nous vivons actuellement. Ce qui a dégradé l’image de la ville, ce sont ces quartiers où l’on a maltraité l’architecture et l’urbanisme et où l’on a créé des logements ni vivable, ni enviable. Il faut retrouver une architecture située, en créant des morceaux de ville et en remettant la qualité du logement au centre.»

Cocon et santé

Car si la ville est actuellement perçue comme un milieu hostile, le logement est plus que jamais un cocon. Un lieu qui nous protège, où l’on peut travailler à distance et que l’on souhaite personnaliser. «Cette étude a confirmé le besoin des Français de se reconnecter à la nature qui passe notamment par les espaces verts de leur logement, explique le président de Quartus, Emmanuel Launiau. C’est la première qu’ils disent clairement qu’ils sont prêts à réduire leur surface intérieure au profit de plus de verdure extérieure. Mais la plus grande surprise concerne les attentes des Français sur un logement plus sain.» Ils sont en effet 70% à se soucier de plus en plus de l’impact de leur logement sur leur santé. Un enseignement fort qui va pousser le promoteur à lancer dès l’an prochain la construction d’un «démonstrateur» qui, sur la base de conseils de spécialistes, préfigurera ce que peut être un habitat sain.

En revanche, il y a fort à parier que Quartus misera moins à l’avenir sur les espaces partagés (cuisine de réception, appartement commun réservable pour recevoir un invité de passage, salle commune etc.) qui ont le vent en poupe actuellement. En dehors du jardin, les Français n’en veulent visiblement pas: seuls 11% d’entre eux rêvent d’un espace de coworking ou d’une chambre d’invités dans leur copropriété. Pas la peine non plus de trop miser sur les modes d’utilisation du logement qui gommeraient la propriété: l’étude confirme l’attachement des Français y compris des jeunes à l’accession à la propriété tout à fait classique.